Lunedì 14 marzo è in programma la finale del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti dopo un'edizione dei record, caratterizzata da risultati d'ascolto molto positivi.

Le anticipazioni sul gran finale rivelano che ci sarà spazio per sorprese e per un po' di ospiti che saranno in studio, tra cui Ilary Blasi e Barbara d'Urso.

Ma, soprattutto, ci sarà spazio per l'attesa proclamazione del vincitore finale di questo GF Vip, che si porterà a casa il montepremi finale di 100 mila euro. Noi seguiremo in diretta la serata finale del reality show.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 14 marzo: ospiti D'Urso - Blasi e proclamazione vincitore

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello Vip 6 del 14 marzo rivelano che, questa sera, Alfonso Signorini proclamerà il vincitore assoluto di questa edizione e, al momento, la super-favorita per la vittoria finale risulta essere la principessina Jessica Selassié.

Spazio poi ad un po' di ospiti che saranno presenti in studio. Tra questi spicca Ilary Blasi, l'ex padrona di casa del GF Vip che tornerà al fianco di Alfonso Signorini per lanciare la nuova edizione de L'Isola dei famosi, in onda dal 21 marzo in prime time su Canale 5.

Ospite in collegamento anche Barbara d'Urso che lancerà l'appuntamento con La Pupa e il Secchione Show 2022, in onda da martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1.

Non mancheranno neppure dei momenti di spettacolo, che coinvolgeranno i vari vipponi protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip 6.

Le tre sorelle Selassié, invece, si esibiranno dal vivo con una vera e propria performance che prevede anche la presenza di diversi ballerini.