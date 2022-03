Cambio programmazione in casa Rai per quanto riguarda il settore fiction. Le novità di queste settimane riguarderanno in primis Lino Guanciale, uno degli attori più amati dal pubblico della tv di Stato, attualmente protagonista della fiction "Noi", in onda la domenica sera su Canale 5.

A partire dal mese di aprile, in prime time sempre su Rai 1, era prevista una nuova serie con protagonista sempre Lino Guanciale ma all'ultimo momento, la Rai ha preferito cancellarla dal palinsesto primaverile, per posticiparla e lasciare spazio al ritorno di Claudio Amendola.

Stop per Lino Guanciale in prime time: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di aprile avrà come protagonista Lino Guanciale.

L'attore, attualmente è in onda la domenica sera su Rai 1 con la fiction "Noi", che lo vede protagonista al fianco di Aurora Ruffino.

La serie in sei puntate, proseguirà la sua regolare messa in onda fino alla fine delle puntate previste, anche se in queste prime settimane di messa in onda non ha ottenuto risultati d'ascolto positivi al massimo.

Dopo un esordio con 4 milioni di spettatori, la fiction ha perso spettatori al secondo appuntamento, seguito da una media di circa 3,7 milioni di spettatori e uno share di poco superiore al 17%.

Slitta la fiction 'Sopravvissuti' con Lino Guanciale

Dati decisamente lontani dagli ascolti record che, in passato, Guanciale aveva ottenuto con altre fiction di grande successo trasmesse sempre sulla rete ammiraglia Rai, tra cui Il Commissario Riccardi, che aveva toccato e superato punte del 26% di share.

Probabilmente, alla luce di questi ascolti non proprio positivi che la fiction con Guanciale sta registrando nella domenica sera di Rai 1, si è scelto di posticipare il debutto dell'altra fiction.

Trattasi di "Sopravvissuti", una nuova fiction in sei puntate la cui messa in onda era prevista a partire dal mese di aprile in prima visione assoluta.

Claudio Amendola al posto di Lino Guanciale: cambio programmazione Rai

La Rai ha optato per questo cambio programmazione, evidentemente per non inflazionare più di tanto Guanciale che si sarebbe ritrovato protagonista di due fiction diverse in onda contemporaneamente nel prime time della reta ammiraglia.

E così, dal prossimo 4 aprile, al posto di "Sopravvissuti" con Guanciale ci sarà il ritorno di un altro attore molto amato dal pubblico.

Trattasi di Claudio Amendola, che sarà nuovamente il protagonista di Nero a metà 3, la serie poliziesca che torna dopo il successo delle due passate stagioni, seguite da una platea di oltre cinque milioni di fedelissimi a settimana e punte di share che hanno toccato anche il 24% in prime time.