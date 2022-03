Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Noi, nella terza puntata della prima stagione che andrà in onda domenica 20 marzo in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo terzo appuntamento i telespettatori avranno modo di scoprire altre fasi della storia d'amore tra i due protagonisti Pietro e Rebecca, interpretati rispettivamente da Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Inoltre, c'è da dire che mediante i continui flashback tra passato e presente, ci sarà la possibilità di cogliere altri dettagli inerenti alla relazione tra i due protagonisti e anche alle vicende dei loro figli.

Allo stesso tempo verrà dedicata una particolare attenzione anche a Caterina e il suo nuovo compagno Teo.

Claudio vivrà una crisi a causa del ruolo che dovrà affrontare

Nella terza puntata in onda domenica 20 marzo, continuerà il viaggio tra il passato e il presente della famiglia Peirò. Entrando nello specifico della trama, i due protagonisti Pietro e Rebecca dovranno cercare di svolgere al meglio il loro ruolo di genitori e tutto ciò non sarà per niente facile per i due. Infatti, i tre bambini staranno crescendo e pian piano li vedremo come degli adolescenti, che vorranno vivere le loro vite e quindi sarà sempre più difficile per i loro genitori seguirli al meglio.

Nel presente invece, quello che avrà più problemi sarà Claudio che a causa del lavoro dovrà affrontare una crisi profonda, in quanto gli risulterà molto difficile immergersi nella parte che gli starà affidata dal registra.

Il ragazzo però fortunatamente non sarà solo ad affrontare questa crisi, in quanto potrà contare sull'aiuto di sua sorella Caterina. Quest'ultima spronerà Claudio affinché possa dimostrare a tutti il suo talento nella recitazione.

La famiglia Peirò dovrà festeggiare il Natale a casa dei genitori di Rebecca

Poco dopo invece, la famiglia Peirò si preparerà per festeggiare le festività natalizie.

In questa circostanza, Pietro e Rebecca insieme ai loro tre figli andranno dai genitori della donna per festeggiare il Natale, anche se il capo famiglia dei Peirò non sarà molto d'accordo, perché avrebbe preferito stare a casa con i loro bambini.

Successivamente, nonostante il parere contrario di Pietro, la famiglia si metterà in viaggio, ma lungo il tragitto ci sarà un imprevisto.

Infatti, la macchina del protagonista avrà un guasto e i cinque saranno costretti a fermarsi, ma attorno a loro non ci sarà nulla. Nonostante ciò, Pietro e Rebecca non si faranno scoraggiare e alla fine riusciranno a trovare una baita dove rifugiarsi insieme a Claudio, Caterina e Rebecca.