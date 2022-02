Delia Duran continua ad essere al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip 6. La moglie di Alex Belli, durante l'ultima festa che si è svolta all'interno della casa di Cinecittà si è lasciata andare come sempre ad una serie di balli che non sono passati inosservati.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che si sono diffuse anche delle voci legate ad un possibile bacio che ci sarebbe stato in casa tra Delia e Barù. Immediata la reazione della modella che, nel momento in cui è venuta a conoscenza di queste voci, è andata su tutte le furie.

Si parla di un bacio tra Delia e Barù nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante la festa che c'è stata il 4 febbraio nella casa del Grande Fratello Vip, ad un certo punto si sono rincorse voci legate ad un bacio che ci sarebbe stato tra Delia e Barù.

Immediata la reazione di Soleil Sorge che, durante la festa, ha subito chiesto spiegazioni alla moglie di Alex Belli, la quale però si è limitata a dire che si trattava solo di uno scherzo e quindi provando a sminuire l'accaduto.

Il mistero, però, ha preso piede all'interno della casa di Cinecittà dato che pure questa mattina si è continuato a parlare di questo presunto bacio tra Delia e Barù.

Delia sbotta furiosa dopo le voci di un bacio con Barù al GF Vip

La reazione della moglie di Alex, però, non è stata affatto delle migliori, dato che la donna ha smentito le voci ed ha sbottato al punto da voler sapere il nome della persona che ha messo in giro questa "fake news" all'interno della casa del GF Vip.

"Io posso divertirmi e ballare con tutti ma chi dice una roba, che abbia il coraggio di dirlo davanti a me", ha ammesso Delia Duran che non ha gradito per niente le voci che circolano in casa.

"Questa roba mi da fastidio, non fa parte di me. Io tutti gli scherzi che lui fa, lo dico a voi, anche quando mi ha detto del sogno erotico", ha aggiunto ancora la moglie di Alex Belli.

"Se stiamo qui e giochiamo ok, ma dire che mi sono baciata con Barù no. Perciò che me lo dica in faccia", ha sbottato Delia contro la persona che ha messo in giro queste voci sul suo presunto bacio col nipote di Costantino Della Gherardesca.

'Non lo permetto a nessuno', sbotta Delia al Grande Fratello Vip

"Una cosa del genere non la permetto a nessuno", ha chiosato Delia visibilmente furiosa e alterata per queste voci messe in giro sul suo conto all'interno della casa di Cinecittà.

Come si risolverà a questo punto la vicenda? Quali saranno i prossimi risvolti di questo "bacio-gate" al Grande Fratello Vip tra Delia e Barù?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore e in vista della nuova puntata del reality show Mediaset, in programma questo lunedì 7 febbraio in prime time su Canale 5.