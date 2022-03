Mancano poche ore ormai alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il Reality Show condotto da Alfonso Signorini si avvia verso la puntata conclusiva di lunedì 14 marzo quando ci sarà la proclamazione del vincitore.

Nella serata del 12 marzo, i concorrenti sono stati invitati dalla regia a lanciare in cielo un palloncino recante delle dediche scritte dai finalisti. In questa circostanza, Barù si è reso protagonista di un gesto volgare che ha spinto gli autori del reality show ad intervenire in presa diretta per bacchettarlo.

Barù fa un disegno volgare al Grande Fratello Vip

I finalisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono stati chiamati dagli autori ad esprimere un desiderio e a lasciare una dedica su un palloncino bianco che poi avrebbero fatto volare in cielo. Tutti hanno scritto delle frasi particolarmente dolci e romantiche, eccezion fatta per Barù che, invece, ha prodotto un disegno volgare.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha disegnato un organo sessuale maschile sul palloncino.

La regia interviene e rimprovera Barù prima della finale

Immediata la reazione della regia del GF Vip che, dopo aver visto il disegno sconcio fatto da Barù, non ha esitato a rimproverarlo.

"Barù!", ha esclamato la regia con tono abbastanza polemico, facendo riferimento proprio all'immagine volgare che non è passata inosservata neppure tra gli altri concorrenti del reality show, i quali non hanno trattenuto le risate dopo il sonoro rimprovero ricevuto dal food-influencer.

Del resto, non è la prima volta che, in questi mesi, Barù viene bacchettato dalla regia per i suoi modi di fare un pochino sopra le righe e per alcune affermazioni che, in diverse occasioni, hanno spinto gli autori ad intervenire con fermezza.

Chi sarà il vincitore della finale del GF Vip 6? La favorita è Jessica Selassié

Intanto, cresce l'attesa per la finale di lunedì 14 marzo: chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 6?

Al momento, secondo gli scommettitori, la favorita per la vittoria sarebbe la principessa Jessica Selassié, la quale potrebbe avere le carte in regola per riuscire a battere anche la sorella Lulù.

Sul terzo gradino del podio del GF Vip 6, invece, potrebbe salirci l'attore Davide Silvestri, il quale in questi mesi sembra essere riuscito a conquistare le simpatie del pubblico da casa, dimostrando di essere amato e forte nelle sfide al televoto.