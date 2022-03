Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 21 a venerdì 25 marzo ci saranno importanti colpi di scena nelle vicende che ruotano attorno ad Anna e Salvatore. In particolar modo, la coppia, ormai prossima alle nozze, avrà problemi. Infatti, Imbriani sarà incerta se sposarsi con il giovane Amato e, nel frattempo, il barista escogiterà un piano per risollevare le sorti della sua storia d'amore, ma non racconterà nulla a Marcello.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 25/3: Anna ha dubbi sulle nozze con Salvatore

La storia d'amore fra Anna e Salvatore ha avuto alti e bassi. Infatti, dopo essersi innamorati, Imbriani aveva deciso di lasciare il fidanzato, avendo paura che la giudicasse una poco di buono per avere avuto una bambina fuori dal matrimonio. Nonostante il segreto sul suo passato, la contabile de Il Paradiso delle signore aveva preferito tornare insieme al figlio di Agnese, senza rivelargli la verità sulla paternità della piccola Irene. Al momento, pertanto, il giovane Amato è ancora all'oscuro riguardo il flirt avuto dalla sua compagna con Massimo. Nelle puntate che andranno in onda in televisione fino al 25 marzo, Anna avrà dubbi sul suo futuro con Salvatore e deciderà di confidarsi con Beatrice.

Il Paradiso delle signore, trame al 25/3: Anna e Salvatore devono prendere decisioni sul loro futuro

Salvatore si è innamorato di Anna a prima vista e ha investito molto nella relazione con Imbriani. Infatti, il fratello di Tina non ha soltanto scelto di essere un buon compagno per la contabile, ma ha dato prova di volere essere un bravo papà per la piccola Irene.

Purtroppo, però, il giovane Amato non è ancora a conoscenza del fatto che la bambina ha ancora un padre in vita, che non è morto come le ha fatto credere la sua compagna. Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda sul piccolo schermo dal 21 al 25 marzo, Anna e Salvatore saranno in difficoltà perché dovranno decidere cosa fare.

In particolar modo, la coppia dovrà scegliere se sposarsi.

Il Paradiso delle signore, episodi al 25/3: Salvatore nasconde a Marcello i suoi piani con Anna

Se da un lato Anna sarà sincera con gli amici e si confiderà con Beatrice, dall'altro lato, invece, Salvatore avrà un atteggiamento opposto. Infatti, il barista nasconderà i suoi progetti a Marcello. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che il giovane Amato proverà a capire come risolvere la situazione di stallo e incertezza che si è venuta a creare con la fidanzata e avrà un'idea. Purtroppo, però, il figlio di Agnese non rivelerà a Barbieri cosa ha escogitato. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Anna e Salvatore ci saranno i fiori d'arancio.