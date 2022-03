Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con nuove puntate in onda nei pomeriggi dal lunedì al venerdì di Rai 1. Secondo le anticipazioni di mercoledì 23 marzo al centro delle scene ci sarà il rapporto tra Anna (Giulia Vecchio) e Salvatore (Emanuel Caserio), perché il barista penserà a un modo per non perdere la signorina Imbriani. Per Ludovica (Giulia Arena), invece, arriverà il momento di affrontare un pranzo di lavoro con Ferdinando (Fabio Fulco), ma questo creerà degli equivoci che scateneranno la gelosia di Marcello (Pietro Masotti). Infine, Flora (Lucrezia Massari) confesserà a Umberto (Roberto Farnesi) di essere innamorata di lui, mentre Veronica (Valentina Bartolo) avrà un'idea per far riappacificare Ezio (Massimo Poggio) e Stefania (Grace Ambrose).

Salvatore e Anna in difficoltà con il loro futuro

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 23 marzo vedrà tra i protagonisti Anna e Salvatore che dovranno fare un passo indietro dopo il rifiuto di Irene. La bambina, infatti, non avrà nessuna intenzione di trasferirsi a Milano e questo costringerà Anna e Salvatore a dover rinunciare, almeno momentaneamente, ai loro progetti di vita. Il figlio di Agnese (Antonella Attili), tuttavia, non avrà nessuna intenzione di lasciarsi scappare quella che considera la donna della sua vita e penserà a un'idea per salvare il suo fidanzamento.

Il pranzo di Ludovica farà ingelosire Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 23 marzo rivelano che Ludovica finirà per essere coinvolta a un pranzo di lavoro con Ferdinando in occasione dell'arrivo di un amico di Torrebruna.

I rapporti tra la signorina Brancia e Ferdinando, tuttavia, verranno equivocati dall'amico e questo farà nascere la gelosia in Marcello, sempre più insofferente per il fatto di dover tenere nascosta la sua storia d'amore con Ludovica.

Veronica penserà a come far riappacificare Ezio e Stefania: anticipazioni puntata di mercoledì 23 marzo

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 23 marzo ci sarà anche spazio per Flora. Il comportamento ostile della stilista non passerà inosservato a Umberto e presto la donna confesserà le sue motivazioni.

Quello che c'è stato tra il commendatore e Flora è stato molto importante per lei e anche se Guarnieri le ha detto di dimenticare tutto, la stilista non ci è riuscita affatto. Per questo, Flora si farà coraggio e affronterà Umberto, confidandogli che si è innamorata di lui.

Infine, a casa Colombo l'aria sarà sempre tesa e Veronica penserà a un modo per rimediare. La compagna di Ezio avrà un'idea per far riappacificare una volta per tutte il signor Colombo con sua figlia Stefania.