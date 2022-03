Doc - Nelle tue mani 2 tornerà giovedì 17 marzo con l'ottava e ultima puntata e diversi colpi di scena che coinvolgeranno i medici del Policlinico Ambrosiano. In particolare, i riflettori saranno puntati su Andrea che dovrà fare una dolorosa confessione davanti ai colleghi del reparto. I medici, inoltre, saranno in balia di un batterio multiresistente e dovranno unire e loro forze per vincere questa battaglia. Andrea sarà a un passo dal diventare primario e Agnese si darà da fare per indagare sull'operato di Caruso. Fanti riuscirà a realizzare il suo sogno?

Andrea confesserà un segreto ai suoi colleghi: anticipazioni Doc - Nelle tue mani 2

L'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani 2 andrà in onda giovedì 17 marzo e finalmente i telespettatori potranno vedere se Andrea Fanti riuscirà a diventare primario. Sarà una puntata intensa che coinvolgerà tutti i protagonisti e nel primo episodio intitolato "Stigma", Andrea dovrà fare una dolorosa confessione ai suoi colleghi, proprio a un passo dal diventare primario. I medici, nel frattempo, dovranno occuparsi di un giovane militare, arrivato in clinica con dei sintomi piuttosto singolari. Agnese, invece, inizierà a indagare sull'operato di Caruso che non la convincerà affatto.

Agnese e Cecilia dovranno decidere se collaborare: anticipazioni ultima puntata giovedì 17 marzo

Doc - Nelle tue mani 2 giungerà al gran finale giovedì 17 marzo e sono previste intense emozioni per i telespettatori della fiction di Rai 1. Nel secondo episodio intitolato "Mutazioni", i medici del Policlinico Ambrosiano dovranno combattere contro un batterio multiresistente che contagerà anche loro.

Per la squadra sarà una lotta contro il tempo e Andrea Fanti proporrà ai suoi colleghi una decisione drastica e rischiosa, ma ad avere l'ultima parola dovrà essere Giulia. La dottoressa Giordano avrà poco tempo per decidere se fidarsi di Fanti e affrontare anche le conseguenze della sua scelta o agire diversamente. Nel frattempo, ci sarà una decisione importante anche per Agnese e Cecilia che dovranno scegliere se collaborare per aiutare Andrea mettendo da parte le loro divergenze o lasciare che la rivalità prevalga.

Ottimi ascolti per la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani

La serie televisiva con Luca Argentero terminerà la seconda stagione con l'ottava puntata e anche quest'anno si è rivelata un grande successo per la Rai, registrando ascolti per oltre sei milioni di telespettatori e risultando il programma più visto in assoluto durante la settimana dal 26 febbraio al 3 marzo. Gli ottimi risultati fanno ben sperare in una terza stagione e, anche se ancora non c'è nessuna certezza, il protagonista ha dichiarato di aver sempre immaginato questa serie televisiva in tre stagioni.