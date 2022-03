E’ sempre più vicino il finale di stagione della soap opera turca Love is in the air, e le sorprese continuano a non mancare nelle trame. Nel corso della puntata che occuperà Canale 5 l’11 marzo 2022, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) dopo aver appreso che lui e Eda Yildiz (Hande Erçel) avranno il loro secondo figlio, comincerà a essere premuroso come non mai nei confronti della sua amata al punto da infastidirla.

Anticipazioni Love is in the air, puntata 11 marzo: Serkan cambia atteggiamento con Eda

Gli spoiler del 217esimo episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 11 marzo, Eda dopo essersi sottoposta a un controllo medico per aver avvertito degli strani malesseri confesserà al marito Serkan di aspettare il loro secondo figlio.

Quest’ultimo non appena saprà di diventare nuovamente padre, non avendo avuto l’opportunità di svolgere il suo ruolo quando è venuta al mondo la piccola Kiraz (Maya Başol), inizierà a essere super protettivo nei confronti della sua amata.

A causa del cambio di atteggiamento del ricco imprenditore che farà il possibile per tenere sotto controllo la sua dolce metà, a farne le spese saranno anche gli affari dello studio. Eda in un primo momento si sentirà gratificata da tutte le attenzioni che le rivolgerà Serkan, dopodiché dimostrerà di non sopportarlo.

Engin e Piril ricevono un incarico di lavoro importante, Erdem, Ayfer e Melek sospettano che Aydan sia in dolce attesa

Nel contempo ci sarà una novità per Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu), dopo essere entrati in crisi per non essere riusciti a gestire tutti i progetti dell’azienda Art Life senza l’aiuto di Serkan.

In particolare la signora Nuray farà una proposta importante di lavoro ai genitori di Can (Ahmet Efe Metekoğlu), e Aydan (Neslihan Yeldan), Ayfer (Evrim Doğan), Seyfi (Alican Aytekin), Kerem (Sina Özer), Kemal (Sinan Albayrak), Melek (Elçin Afacan) e Erdem (Sarp Bozkur) verranno ingaggiati a tal proposito dai due coniugi per evitare di fare delle figuracce: scendendo nel dettaglio gli amici della coppia faranno credere di essere i nuovi dipendenti della società che sarebbe nata dalle macerie dell’Art Life, ma purtroppo il progetto non andrà in porto sia per colpa del comportamento di Serkan e dell'inettitudine dei falsi impiegati.

Successivamente ci sarà tanta confusione per via della scelta di Eda di tenere nascosta la sua gravidanza ad amici e parenti, poiché a causa di uno scambio di borsa tra quella sua e Pina (Doğa Özüm), il pettegolo Erdem, Ayfer e Melek arriveranno ad ipotizzare che sia Aydan la futura mamma: quest’ultima invece crederà che la donna in stato interessante sia Pina. Infine ci sarà un altro malinteso, visto che Eda darà l’impressione di soffrire di depressione.