Ennesima discussione tra Lulù e Jessica all'interno della casa del GF Vip a ridosso oramai di poche ore dalla finalissima di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Le due sorelle si sono ritrovate ai ferri corti nel momento in cui hanno condiviso un momento insieme in cucina, considerato il regno di Jessica. Proprio quest'ultima non gradendo il modo in cui stava operando sua sorella, non ha esitato a rimproverarla, scatenando l'ira di Lulù che ha perso le staffe lasciandosi andare anche a qualche offesa verso la sorella.

Jessica e Lulù ancora ai ferri corti: scoppia una nuova lite al GF Vip

Nel dettaglio, il rapporto tra Jessica e Lulù ha cominciato a mostrare delle crepe nel corso delle ultime settimane, a ridosso ormai di sei mesi trascorsi insieme 24 ore su 24 all'interno della casa più spiata d'Italia.

L'ultima lite è arrivata a poche ore dalla messa in onda della finalissima di questa sesta edizione del GF Vip, quando le principessine si sono ritrovate a condividere un momento insieme in cucina.

Entrambe stavano preparando un dolce, quando alcuni gesti di Lulù hanno fatto infuriare la sorella. In pratica, Lulù stava sporcando un po' troppo la cucina con i suoi modi di fare pasticcioni e la reazione di Jessica non si è fatta attendere: ha chiesto alla sorella di prestare attenzione ed ha scatenato così la sua ira.

'Tu non sei normale', Lulù perde ancora le staffe con la sorella Jessica

"Si può pulire, smettila. Puliamo alla fine. Basta. Ridicola ed è una scena ridicola", ha sbottato Lulù contro sua sorella, chiedendo poi scusa ai telespettatori che in quel momento stavano seguendo il Grande Fratello Vip 6 da casa, per questa scena che stavano vedendo in tv.

"Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia", ha aggiunto ancora la principessina Lulù, che non ha risparmiato così delle offese nei confronti della sorella, la quale in un primo momento ha incassato il colpo, poi alla fine ha replicato.

"Per fortuna che quando torniamo a casa, non ti vedo e non ti sento", ha sentenziato Jessica contro sua sorella, pensando già a quello che succederà una volta che metteranno piede fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e torneranno alla vita di sempre.

Jessica e Lulù favorite per la vittoria finale al GF Vip 6

Insomma le due principessine si ritrovano ai ferri corti a poche ore dalla finalissima di questa sesta edizione, nella quale sarà proclamato il vincitore assoluto di quest'anno.

Al momento, le due sorelle Jessica e Lulù paiono avere tutte le carte in tavola per riuscire ad avere la meglio al rush conclusivo di questo GF Vip.

Secondo i sondaggi e i pronostici web, le Selassié sono le super-favorite per la vittoria di questa sesta edizione.