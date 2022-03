Nella soap opera Un posto al sole nella puntata di giovedì 24 marzo, Speranza si appresterà a trascorrere una serata romantica assieme al suo amato Samuel. La giovane è pronta per la sua "prima volta" e per far si che tutto risulti perfetto ha chiesto anche l'aiuto a zia Mariella. Quest'ultima oltre a dispensarle consigli le ha anche offerto la propria casa come nido d'amore. Tutto sembrerà pronto insomma, ma come andranno realmente le cose? Le anticipazioni del 24 e 25 marzo rivelano che i due innamorati avranno serie difficoltà a restare in intimità, soprattutto a causa dei familiari della giovane Altieri.

Un posto al sole, puntata del 24 marzo: Guido e Mariella rientrano prima a casa

Quella che doveva essere la serata speciale di Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Mariasole Di Maio) si trasformerà presto in un "incubo" per i due ragazzi. La cenetta romantica, organizzata nell'appartamento dei coniugi Del Bue, si rivelerà, infatti, un vero disastro. La coppia verrà continuamente interrotta dalle insistenti telefonate di Espedito, ma non è tutto. Le anticipazioni rivelano infatti che Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) rientreranno con un larghissimo anticipo, mettendo così definitivamente la parola fine alla serata dei due giovani.

Non è ancora chiaro se ciò sarà causato da un cambio di idea di Guido dell'ultimo minuto o se succederà qualche imprevisto, ma sta di fatto che Speranza dovrà attendere ancora per la sua "prima volta".

Anticipazioni del 25 marzo: Samuel cerca casa

Deluso dalla catastrofica serata, Samuel si deciderà a cercare un appartamento tutto suo ed avrà quindi un'idea. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sta per partire per la Spagna e potrebbe affittargli la sua cantinola. L'aiuto cuoco andrà così dallo chef Giordano, convinto di ricevere una risposta positiva.

In fondo sono amici, lui è una persona affidabile ed è anche disposto a pagare qualcosa in più pur di restare a Palazzo Palladini.

Samuel però dovrà prepararsi all'ennesima delusione, Patrizio infatti gli rivelerà, a malincuore, che ha già promesso l'appartamento ad un'altra persona, di cui non ha il coraggio di dire il nome.

Un posto al sole: Samuel e Nunzio tornano amici

Mentre Samuel e Patrizio stanno discutendo, sopraggiungerà il nuovo inquilino: Nunzio (Vladimir Randazzo). Samuel sarà fuori di sé dalla rabbia, il suo "amico" gli ha rubato prima il lavoro e ora gli porta via anche l'appartamento.

Cammarota però placherà subito l'ira del giovane con una proposta spiazzante: perché non vivere assieme? Dividerebbero le spese e lui spesso sta da Chiara, così gli potrebbe lasciare tutta l'intimità che vuole. Samuel all’inizio si mostrerà diffidente ma poi accetterà senza pensarci troppo. Insomma, pace sarà fatta.