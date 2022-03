Il Paradiso delle Signore 7 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Rai. La celebre e fortunata soap opera del primo pomeriggio, in grado di appassionare una media di oltre due milioni di fedelissimi al giorno, ritornerà in onda a partire dal prossimo settembre, con le puntate in prima visione assoluta.

Ma chi ci sarà nel cast di questo nuovo capitolo? Le prime anticipazioni rivelano che è confermata la presenza di Vittorio Conti mentre potrebbe essere a rischio quella della giovane venere Stefania Colombo.

Quando torna in onda Il Paradiso delle signore 7: anticipazioni programmazione

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la soap riprenderà il suo appuntamento quotidiano su Rai 1, subito dopo la pausa estiva.

A partire dal mese di maggio, infatti, comincerà uno stop di diversi mesi per la celebre soap che sarà sostituita dalla soap opera "Sei Sorelle", importata dalla Spagna.

Di conseguenza, gli spettatori rimarranno "orfani" per un po' di mesi delle vicende di Adelaide, Umberto, Vittorio e Stefania.

Tuttavia, possono stare tranquilli perché proprio durante quei mesi estivi, riprenderanno le riprese dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 7, che saranno poi trasmessi nel corso della stagione televisiva 2022/2023, in prima visione assoluta su Rai 1.

Vittorio Conti confermato nel cast de Il Paradiso 7

Chi ci sarà nel cast di questo nuovo attesissimo capitolo, che prenderà il via a partire da metà settembre? Le prime anticipazioni arrivano da Alessandro Tersigni, il quale ha confermato che sarà presente nel cast della prossima stagione.

L'attore che veste i panni di Vittorio Conti, ha confermato che da maggio in poi sarà impegnato con le riprese di queste nuove puntate, che lo vedranno ancora una volta protagonista nei panni del celebre padrone di casa del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Al tempo stesso, però, potrebbero esserci anche delle uscite di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 7.

Salvatore e Stefania a rischio uscita dal cast de Il Paradiso 7

Attualmente, a rischio uscita dalla soap opera, spicca il nome di Salvatore Amato, interpretato dall'attore Emanuel Caserio. In questi ultimi episodi della sesta serie, Salvo ha ammesso di voler andare via da Milano per gettarsi alle spalle questo periodo decisamente complicato della sua vita.

Ecco allora che Salvo potrebbe scomparire per un po' dal cast della settima stagione e, con lui, potrebbe esserci anche l'addio della coppia composta da Stefania e Marco.

Per i due, dopo il trionfo del loro amore, potrebbe arrivare il momento di voltare pagina e di andare via da Milano, per costruirsi una nuova vita lontani da tutto e tutti (in primis da Gemma).