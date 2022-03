Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, a partire dalle 15:55. Durante la prossima puntata, Marco continua a nascondere Stefania nella foresteria di Villa Guarnieri. Purtroppo, però, potrebbe portargli alcuni problemi nella sua relazione con Gemma.

Prime anticipazioni su il paradiso delle signore

Nel prossimo appuntamento de il paradiso delle signore, in onda il 16 marzo, Stefania è ancora lontana da casa. La sua famiglia, nonostante il telegramma ricevuto, continua ad essere molto preoccupata per lei.

D'altronde, si sente ancora molto scossa e non riesce ad affrontare suo padre. Soprattutto non se la sente ancora di chiarirsi con Gloria e deve metabolizzare tutta la questione. Pertanto, preferisce restare isolata da tutti per riflettere. Così continua a nascondersi nella foresteria di Villa Guarnieri.

Mentre lei è assorta nei suoi pensieri e cerca di digerire la notizia sconvolgente, Ezio e Moreau si trovano a dover mentire a lavoro. Infatti, siccome la giovane Venere non si presenta al magazzino da diverso tempo, loro devono coprirla per non far scoprire nulla ai colleghi e al direttore. Pertanto cominciano ad inventare diverse scuse sul motivo della sua assenza, apparentemente ingiustificata.

La sfilata di moda al Paradiso

Intanto, dopo tanta tensione all'interno del magazzino, Vittorio Conti deve fare una comunicazione importante a tutto il suo team. Dante ha organizzato una sfilata al Circolo per presentare la nuova collezione di abiti, disegnata da Flora Ravasi Gentile. Per l'occasione, i due soci hanno deciso che le Veneri sfileranno con questi vestiti, affiancate da modelle professioniste.

Nel frattempo, nonostante le cose tra Ludovica e Marcello vadano a gonfie vele, Ferdinando cerca di conquistare la giovane donna con dei racconti. D'altro canto, lei ne è molto affascinata. Pertanto, tutto ciò mettere a rischio la relazione tra i due giovani, ostacolando il loro amore.

Umberto scopre il nascondiglio di Stefania

Nel corso della prossima puntata de il paradiso delle signore, non mancano gli avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la soap. In particolare, mentre Marco tenta di mantenere il segreto sulla sua amica Stefania, non passa inosservato. Infatti, Umberto comincia ad avere dei sospetti sul suo strano atteggiamento. Così, decide di recarsi a Villa Guarnieri e, andando nella foresteria, scopre che la giovane Venere si nasconde lì da diverso tempo.

Seppur siano stati attenti a mantenere il segreto per tutto questo periodo, sembra che adesso sia giunto il momento, per la giovane Colombo, di trovare un'altra sistemazione o di riconciliarsi con suo padre.