Proseguono le anticipazioni di Love is in the air. Se nella vita reale gli interpreti di Eda e Serkan, alias Hande Ercel e Kerem Bursin, sembrerebbero essere ai ferri corti con l'attrice già vicina ad un altro uomo, sul set prosegue la sintonia dei due protagonisti non senza qualche equivoco. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 marzo, Aydan sarà oppressa dalla figura della futura suocera, mentre Kerem verrà ingiustamente accusato di aver rubato l'anello della madre di Serkan. Quest'ultimo, poi, sarà sempre più oppressivo nei riguardi della moglie.

Burak messo alla prova da Melo

Gli episodi di Love is in the air che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 marzo prenderanno il via dalla richiesta ufficiale di nozze a Aydan che Kemal e sua madre faranno recandosi nella dimora di Eda e Serkan. Quest'ultimo vorrebbe cambiare sede alla ArtLife, dopo aver scoperto che il proprietario non è una persona di suo gradimento, ma avrà difficoltà dal punto di vista economico. Le stesse difficoltà finanziarie le avrà Kerem, il quale penserà di posticipare il suo ingresso all'università.

Mentre Burak verrà messo alla prova da Melo per capire se è davvero l'uomo giusto per lei, Aydan, stanca della presenza oppressiva della suocera, toglierà l'anello di fidanzamento lasciandolo in giardino.

Can vedrà il gioiello e, convinto di dover chiedere in sposa la piccola Kiraz, lo prenderà per portalo in regalo alla bimba. Tale 'precoce richiesta' di matrimonio farà discutere Serkan ed Engin. Intanto, Kerem troverà i soldi necessari per cominciare i suoi studi universitari ma tutti crederanno che le sue finanze siano migliorate solo perché colpevole di aver rubato l'anello di Aydan.

Serkan pressanti nei riguardi di Eda per la gravidanza

In realtà, Kerem riceverà l'aiuto economico di Burak il quale, però, chiederà all'amico di non dire nulla a nessuno. Frattanto, Serkan sarà sempre più pressante nei riguardi della gravidanza di Eda che porta in grembo un maschietto. Quest'ultima deciderà di partorire in acqua, ma l'architetto non sarà della stessa opinione.

Il ginecologo di Eda deciderà di non seguirla più perché stanco delle intromissioni continue di Serkan, il quale a questo punto coglierà l'occasione per proporre un medico di sua fiducia alla moglie.

Kerem si troverà a disagio per essere stato accusato di furto, tanto da voler mettere in dubbio il suo ingresso all'Università. Eda, intanto, dimenticherà il compleanno del marito e cercherà di rimediare organizzando una festa a sorpresa. In suo aiuto, però, arriveranno Ayfer e Melo, che con l'intervento di Burak avranno già organizzato tutta la festa.