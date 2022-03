Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap, Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, a partire dalle ore 15:55. Durante la prossima puntata non mancano i colpi di scena. Infatti, i vari protagonisti devono far fronte a varie situazioni complicate. In particolare, Vittorio deve sopportare la presenza di Dante all'interno del suo amatissimo magazzino. Soprattutto ora che cerca di continuo di mettergli il bastone fra le ruote, rovinando la sua immagine pubblicamente.

Prime anticipazioni su il paradiso delle signore

Nel corso della prossima puntata de il paradiso delle signore, proseguono le vicende di Stefania. La giovane ragazza deve lasciare il suo nascondiglio nella foresteria di Villa Guarnieri e trovare un nuovo alloggio temporaneo. Soprattutto adesso che ha capito di essere soltanto di intralcio, poiché Marco avrebbe rischiato di compromettere il suo rapporto con Gemma pur di proteggere la sua amica. Pertanto, si reca a casa soltanto per fare le valigie e decide di rivolgersi alle sue amiche, le quali la accolgono calorosamente sotto il loro tetto. D'altronde non ha proprio alcuna intenzione di far ritorno in famiglia. Ha ancora bisogno di tempo prima di decidere di riconciliarsi con suo padre.

La sfilata della collezione di abiti del Paradiso

Intanto, durante il prossimo appuntamento del 18 marzo, arriva il giorno della sfilata di abiti della nuova collezione del Paradiso, disegnata da Flora. Purtroppo, però, Vittorio riceve un duro colpo da parte del suo acerrimo nemico. Da tempo, Dante e Fiorenza, tramano alle sue spalle per cercare di fargli fare una pessima figura davanti a tutti.

Questa volta ci riescono. Infatti, la sfilata al Circolo si rivela essere disastrosa. Nonostante tutto, il direttore riesce a non sentirsi sconfitto e a non farsi avvilire dalla situazione. Con grande forza di volontà, tira su di morale anche le Veneri, le quali, dopo aver sfilato accanto alle modelle professioniste, si sentono sconfortate per non essere riuscite a reggere il confronto con le altre ragazze.

La situazione tra Anna e Salvo si fa critica

I colpi di scena non finiscono mai al Paradiso. Dopo l'arrivo della signora Imbriani, la situazione si complica alquanto. Agnese cerca di convincerla a parlare con sua nipote, Irene, per farla trasferire a Milano. Purtroppo la donna si rifiuta categoricamente e non ne vuole sapere. Pertanto, Anna stessa comincia a pensare di non voler più gettare le basi per un futuro con Salvatore. Piuttosto continua a credere di dover tornare proprio al suo paese di origine.

Infine, sembra che qualcosa si stia smuovendo tra Ezio e Stefania. Infatti, lui cerca di affrontare la figlia per raccontarle tutta la verità su sua madre e sul motivo per cui le hanno nascosto una notizia così importante.