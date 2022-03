Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana creata da Giannandrea Pecorelli per la puntata di martedì 15 marzo raccontano che a casa Colombo arriverà un telegramma inviato da Stefania (Grace Ambrose), mentre Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) continuerà a nascondere la collega nella foresteria di Villa Guarnieri. Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), infine, avranno un aspro faccia a faccia, nel frattempo Colombo junior vorrà perdonare Gloria Moreau (Lara Komar) ma parrà ancora troppo in collera per farlo.

Marco, al contempo, continuerà a fornire all'amica e collega un posto dove rifugiarsi, ovvero nella foresteria di Villa Guarnieri.

A tal proposito, il rampollo di casa Di Sant'Erasmo si troverà costretto a declinare l'invito avanzatogli da Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), suscitando nella figlia di Veronica (Valentina Bartolo) la preoccupazione che il ragazzo si stia allontanando da lei.

Dopo che Dante ha acquisito furbescamente le quote del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), divenendo socio dell'atelier, non ha perso tempo nel mettere in atto un'iniziativa senza avvertire Conti.

Romagnoli, difatti, organizzerà una sfilata al Circolo con lo scopo di presentare la nuova collezione del grande magazzino meneghino.

Vittorio, non essendo messo al corrente di ciò, affronterà il nuovo socio e tra i due acerrimi rivali ci sarà un duro faccia a faccia.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di martedì 15 marzo svelano che Stefania, ancora lontana da tutti perché rifugiata a Villa Guarnieri, inizierà a pensare ai bei momenti trascorsi con la capo commessa, quando ancora era ignara che la stessa fosse la mamma che credeva deceduta.

La giovane Colombo, quindi, tenterà di mettere su un piatto della bilancia il buon rapporto di fiducia reciproca instaurato con Gloria, mentre sull'altro piatto la ragazza posizionerà la rabbia per non aver saputo la verità in anticipo.

A tal proposito, la figlia di Ezio (Massimo Poggio) valuterà se perdonare o meno sua madre.