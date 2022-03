Ultima Fermata, il nuovo format prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, sta per partire. Il debutto è previsto per mercoledì 23 marzo in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura ed è stata proprio lei a confermarlo attraverso un post pubblicato sui social, in cui ringrazia Maria De Filippi per la rinnovata fiducia e per l'opportunità concessa.

Ultima Fermata debutta su Canale 5 il 23 marzo

Sta per partire Ultima Fermata, il nuovo programma prodotto da Maria De Filippi. Il debutto è fissato per il 23 marzo in prima serata su Canale 5.

Il programma sui sentimenti avrà come protagonisti delle coppie in crisi, che si metteranno in gioco per superare le difficoltà e tornare a essere più unite di prima. Un misto tra Temptation Island e C'è posta per te a quanto sembra. Un progetto che Maria De Filippi aveva in cantiere già da qualche anno e che ha visto la luce solo adesso.

È ufficiale: Simona Ventura sarà la conduttrice di Ultima Fermata

L'indiscrezione sulla conduzione da parte di Simona Ventura è stata confermata dalla stessa conduttrice attraverso un post pubblicato sui social. Dunque è ufficiale: Simona Ventura sarà la conduttrice di questa prima edizione di Ultima Fermata e tornerà a Mediaset nonostante in Rai stia ancora conducendo, insieme a Paola Perego, il varietà della domenica Citofonare Rai2.

Simona Ventura tornerà a lavorare insieme a Maria De Filippi, dopo l'esperienza di qualche anno fa con Temptation Island Vip. In quell'occasione Simona Ventura si era ritrovata a fare da mediatrice tra l'ex marito Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini. Il suo atteggiamento, in quel frangente, era piaciuto molto al pubblico di Temptation.

Ultima Fermata: Simona Ventura voce narrante delle coppie in crisi

Oltre a essere la conduttrice di Ultima Fermata, Simona Ventura sarà anche la voce narrante e quindi aiuterà i telespettatori a immergersi nelle storie delle coppie in crisi.

Non si sa molto di questo nuovo format, se non che le coppie saranno formate da gente comune con la voglia di far pace e superare i problemi che gli affliggono. Per loro Ultima Fermata sarà un'occasione per recuperare il loro rapporto. Cosa che distingue questo format da altri, tipo Temptation Island, è il fatto che la conduttrice non interagirà con le coppie protagoniste. In pratica Simona Ventura comparirà sullo schermo, ma solo per raccontare cosa starà succedendo ai protagonisti senza interagire con loro. Dunque non resta che attendere il 23 marzo per scoprire tutte le novità di questo nuovo programma targato Maria De Filippi.