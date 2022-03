A Uomini e donne nelle prossime puntate ci sarà una svolta per Ida Platano e il suo ex Alessandro Vicinanza.

Quest'ultimo proverà a corteggiare Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo, ma riceverà un due di picche. Ida invece deciderà di rimettersi in gioco accettando la conoscenza con un cavaliere già presente nel parterre Over.

L'ex di Ida vorrebbe corteggiare Federica Aversano

Le prossime puntate di Uomini e donne, saranno ricche di novità, come si evince dalle anticipazioni relative alle ultime registrazioni tenutesi lo scorso weekend.

In primis ci sarà la scelta del tronista Matteo che sceglierà di uscire dal programma con Valeria Cardone. Questo deluderà non poco l'altra corteggiatrice Federica Aversano, che lo frequentava da più tempo rispetto alla rivale.

Dopo non essere stata scelta, Federica uscirà dallo studio, anche se verrà però richiamata pochi minuti dopo per volere di Alessandro Vicinanza. Infatti l'ex di Ida Platano le chiederà di poterla frequentare. Un gesto inaspettato e inconsueto.

Federica rifiuta le avance di Alessandro Vicinanza nelle prossime puntate di U&D

Federica, pur sentendosi lusingata dall'interesse di Alessandro, rifiuterà il suo corteggiamento, preferendo tornarsene a casa sua. Troppo forte è evidentemente in lei la delusione per essere stata "scaricata" da Matteo Ranieri.

Insomma arriverà un "due di picche" per Alessandro Vicinanza.

In studio inoltre non mancheranno gli scontri tra il cavaliere di Salerno e Armando Incarnato. Non si sa nel dettaglio il motivo di questa nuova lite. Fra i due non c'è particolare simpatia, come già emerso in passato a Uomini e donne.

Ida Platano volta pagina: un nuovo cavaliere per lei

Nel corso delle nuove puntate in onda tra qualche giorno su Canale 5, Ida accetterà di conoscere un nuovo cavaliere, già presente tra l'altro nel parterre Over.

Non si conosce al momento l'identità di questo corteggiatore e pertanto bisognerà attendere la messa in onda della puntata. Si sa però che il cavaliere sarà molto gentile con la dama bresciana e la inviterà a viversi il tutto con leggerezza. Dunque, Ida proverà a dimenticare Alessandro e si metterà in gioco con un nuovo cavaliere.

Uomini e donne va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45. Per rivedere le puntate già trasmesse occorre collegarsi al sito Witty Tv oppure a Mediaset Infinity.