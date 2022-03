Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', che racconta gli amori, le passioni e i dolori dei dipendenti di un grande magazzino della Milano degli anni sessanta. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 18 marzo 2022, tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 15:55. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Stefania di rifugiarsi a villa Guarnieri, sui dubbi di Gemma nei confronti di Marco, sulla lite fra Vittorio e Dante, sul fallimento della sfilata del Paradiso e sui problemi fra Anna e Salvo.

Gemma ha dei dubbi su Marco

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Stefania deciderà di non dare notizie di sé alla famiglia. Non sapendo dove andare, la giovane si presenterà a villa Guarnieri e chiederà a Marco di aiutarla. Quest'ultimo si offrirà di ospitarla segretamente nella foresteria della villa, mentre tutti i famigliari della giovane saranno in ansia per lei. Dopo vari tentennamenti, Stefania manderà un telegramma alla famiglia per rassicurarli. Nel tentativo di mantenere segreto il luogo dove si nasconde l'amica, Marco sarà costretto a declinare un invito di Gemma che inizierà a sospettare qualcosa. Notando lo strano comportamento di Marco, Umberto si insospettirà fino a quando non deciderà di seguirlo, scoprendo la presenza di Stefania nella foresteria.

A quel punto, Guarnieri chiederà alla giovane di lasciare la loro dimora entro qualche giorno. Alla fine, Stefania deciderà di lasciare villa Guarnieri dopo aver assistito di nascosto ad un bacio fra Marco e Gemma.

Vittorio litiga con Dante

Non sapendo del ricatto di Dante ai danni di Umberto, Adelaide si convincerà che Romagnoli possa essere un buon socio in affari per Vittorio.

Dopo aver saputo che la figlia di Anna non vuole trasferirsi a Milano, Salvo annullerà l'acquisto della casa. Al Paradiso, Vittorio si scontrerà duramente con Dante, dopo aver saputo che quest'ultimo ha organizzato una sfilata al Circolo senza averlo informato prima. L'iniziativa di Dante si rivelerà un buco nell'acqua: infatti, la sfilata sarà un fiasco totale a causa della presenza di modelle professioniste al fianco delle Veneri.

Non volendo far sapere a nessuno della fuga di Stefania, Ezio e Gloria mentiranno a tutti i loro colleghi del Paradiso. Ludovica rimarrà molto affascinata dai racconti di Torrebruna, mentre sua madre tramerà ancora nell'ombra per dividerla da Marcello. La madre di Anna arriverà a Milano creando scompiglio nella relazione della figlia con Salvo.

Stefania deciderà di trasferirsi dalle amiche che la accoglieranno a braccia aperte. Agnese chiederà senza successo alla madre di Anna di aiutarli a convincere Irene a rimanere a Milano. Dopo aver capito che anche la madre non approva il suo trasferimento in città, Anna mediterà di ritornare al suo paese di origine. Ezio incontrerà Stefania per raccontarle tutta la verità su sua madre Gloria.