Nella giornata di martedì 8 marzo 2022, Delia Duran e Manila Nazzaro hanno deciso di effettuare una lunga sauna rilassante. Le due concorrenti del Reality Show targato Mediaset ne hanno approfittato per fare un resoconto della loro esperienza nella casa più spiata d'Italia, evidenziando, entrambe, quanto sia stata un'avventura determinante e fondamentale per la loro crescita personale. Ad esempio, la modella venezuelana ha sottolineato che all'interno del loft di Cinecittà ha compreso alcune cose che all'esterno non sarebbe riuscita a capire, aggiungendo che se non avesse mai partecipato al programma condotto da Alfonso Signorini, probabilmente, non sarebbe mai riuscita a recuperare la sua storia sentimentale con Alex Belli.

Manila Nazzaro grata di aver partecipato al GF Vip 6

Delia Duran, in sauna con Manila Nazzaro, ha domandato all'ex Miss Italia cosa le ha lasciato l'esperienza al GF Vip 6. La foggiana ha affermato che oltre a portare con sé dei nuovi e veri affetti, ha conquistato una maggiore consapevolezza di ciò che è e può dare. Soprattutto, però, la 44enne ha dichiarato che ha capito ancora di più quanto sia importante per lei ciò che ha all'esterno delle mura della casa più spiata d'Italia. Manila ha poi detto che, secondo lei, è stato un miracolo tutto questo, fiera della sua esperienza nel reality show targato Mediaset e contenta, oltre che grata, di aver partecipato al programma. La pugliese ha evidenziato di conoscere il significato di non avere lavoro e avere difficoltà.

Manila e Delia grate per l'esperienza al Grande Fratello

Sia per Manila Nazzaro che per Delia Duran, l'avventura nel Grande Fratello Vip 6 ha rappresentato un motivo di rivalsa non solo personale ma anche dal punto di vista professionale. Partecipare al reality show targato Mediaset, infatti, ha dato loro la possibilità di rimettersi in gioco.

Gioia e gratitudine sono le emozioni emerse dal discorso tra l'ex Miss Italia e la modella. La foggiana ha detto di non essersi mai sentita in grado di giungere in finale ma, d'altra parte, ora sarebbe anche ingiusto per lei non sognare, specialmente dopo questa esperienza di miglioramento e crescita. Manila ha quindi sottolineato a Delia: "Io qui dentro sono andata avanti con le sole mie gambe".

Delia rassicura Manila

Non sono mancate, però, nel discorso fra Manila e Delia in sauna, le note amare. Manila Nazzaro ha riportato alla luce uno dei momenti più tristi della sua esperienza nel GF Vip 6, vissuti a causa di Katia Ricciarelli evidenziando che nessuno può essere in grado di affermare quanta strada si può fare fuori dal reality show. La venezuelana ha rassicurato la 44enne, dichiarando che non esiste un'età per rimettersi in gioco aggiungendo che è stata un pilastro della casa più spiata d'Italia oltre che una delle vere protagoniste del reality.