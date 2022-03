Emanuel Caserio è uno dei protagonisti più acclamati della famosa soap opera milanese 'Il Paradiso delle Signore' e con i suoi modi da vero gentiluomo ha conquistato il cuore di moltissime fan. L’attore di Latina è stato intervistato nei giorni scorsi: ha parlato del suo personaggio, oltre ad alcuni aspetti legati alla sua vita privata. A tal riguardo ha confessato: “Il Paradiso delle signore è una scuola continua, ogni giorno imparo nuove cose del mio mestiere. L’affetto del pubblico cresce di stagione in stagione e i colleghi oggi sono, per me, una famiglia allargata”.

Caserio ha poi rivelato quali sono le caratteristiche che una donna dovrebbe avere per poterlo conquistare: “Deve essere uno spirito libero, essere sincera e farmi sorridere”.

Caserio: ‘Salvatore è cambiato, ha iniziato a smussare i suoi difetti’

Emanuel Caserio veste i panni di Salvatore Amato ne 'Il Paradiso delle signore', l’attore originario di Latina ha parlato dei punti in comune che ha con il suo personaggio. A tal riguardo ha dichiarato: “Dopo quattro stagioni, Salvatore è molto cambiato. Ha iniziato a smussare i suoi difetti. È un personaggio in continua crescita e mi ci rivedo molto. Entrambi siamo istintivi, altruisti e anche un po’ permalosi”. Sempre durante l’intervista, Emanuel Caserio ha parlato della sua infanzia e ha confessato: “Da bambino ero timido, pauroso e timoroso.

Non ricordo con piacere gli anni legati alle scuole elementari, fino alle superiori. Venivo preso in giro e non sapevo difendermi” e ha aggiunto: “Come bambino sono sempre stato pacato e rispettoso”.

Emanuel Caserio: ‘Credo di avere il cuore buono’

Emanuel Caserio, inoltre, ha parlato dell’inizio della sua carriera: in merito a ciò l’attore ha raccontato di aver preso parte ad un corso di recitazione all’età di 14 anni e di aver proseguito i suoi studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

L’attore, inoltre, ha parlato della sua famiglia e ha confessato: “Sono stati e sono due genitori modello. Mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato”. In seguito Emanuel Caserio ha rivelato quali, a detta sua, sono i suoi pregi: “So perdonare. Credo di avere il cuore buono”. Parlando, invece, dei difetti l’attore ha confessato: “Sono permaloso, istintivo, lunatico e testardo”.

In conclusione, Caserio ha parlato dei suoi sogni nel cassetto: “Ne ho tanti. Portare avanti una carriera tra fiction e cinema e magari qualcosa in televisione, come presentatore” e ha aggiunto: “Vorrei viaggiare e vedere più città possibili, per scoprire di ognuna di loro la propria cultura e le tradizioni. Il mio sogno è riuscire a regalare ai miei genitori la crociera del mondo.