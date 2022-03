Nella serata di domenica 7 marzo andranno in onda due nuovi episodi di 'Vostro onore', la nuova fiction Rai con protagonista il giudice Pagani. Le anticipazioni delle puntate rivelano che Vittorio continuerà a proteggere suo figlio Matteo, muovendosi nell'illegalità. Nel frattempo, le indagini per scoprire il colpevole dell'incidente stradale che ha coinvolto un membro della famiglia Silva proseguiranno. Inoltre, il rapporto fra Camilla e il giovane Pagani si consoliderà, mentre il giudice Pagani minerà i traffici illeciti di Filippo Grava, che mediterà vendetta.

Vostro onore, anticipazioni 7 marzo: Vittorio Pagani si muove nell'illegalità

Le prime due puntate di 'Vostro onore' hanno appassionato il pubblico di Rai 1 e c'è grande attesa di scoprire come proseguiranno le vicende del giudice Pagani. Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo il 7 marzo, Vittorio verrà a sapere delle intenzioni di Nino. In particolar modo, il papà di Matteo scoprirà, grazie a Ludovica, la nuova posizione dell'accusato. Nel frattempo, il giudice continuerà a commettere illeciti, infatti, con l'aiuto di Salvatore, proverà a fare sparire un'altra automobile. L'intento dei due amici sarà quello di depistare le indagini, eliminando una vettura che potrebbe smascherare la loro messa in scena.

Vostro onore, trame 7 marzo: Camilla Danti si lega al figlio del giudice Pagani

Inoltre, proseguiranno le indagini: Paolo Danti penserà che sia meglio smuovere un po' le acque, sfruttando alcuni informatori tra i Silva, mentre Miguel scoprirà un giro di droga. La figlia di Danti, invece, si legherà sempre di più a Matteo. Purtroppo, il figlio del giudice Pagani aveva ricevuto un avvertimento da suo padre Vittorio, che lo aveva intimato di stare alla larga dalla ragazza, ma il giovane farà di testa sua, continuando a frequentare l'amica.

Al momento, le anticipazioni delle nuove puntate di 'Vostro onore' non specificano se il giudice Pagani scoprirà che Camilla ha visto suo figlio Matteo a bordo dell'automobile, fuori dal commissariato, dopo l'incidente.

Vostro onore, puntate 7 marzo: il giudice Pagani è in pericolo a causa di Filippo Grava

Nel secondo episodio della fiction di Rai 1 che verrà trasmesso in televisione nella serata di lunedì 7 marzo, inoltre, Carlos tenterà di mettere in atto un piano per colpire Nino.

A quel punto, inizierà una guerra tra le famiglie Grava e Silva: Nino, ancora in carcere, potrebbe entrare in un programma di protezione. Per raggiungere i suoi scopi, il giudice Pagani continuerà a commettere illeciti. Inoltre, il papà di Matteo metterà i bastoni fra le ruote ai traffici di Filippo Grava che, una volta visti rovinati i suoi piani, mediterà vendetta. Non resta che attendere le nuove puntate di 'Vostro onore', per scoprire come proseguiranno le vicende di Vittorio Pagani e di suo figlio.