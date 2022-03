La famosa soap opera Il Paradiso delle Signore continua a stupire i suoi fan affezionati. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 marzo sono ricchi di novità: Agnese Amato (Antonella Attili) sarà in ansia per Maria (Chiara Russo), poiché la donna si recherà a Roma da sola, per tentare di ricucire il suo rapporto con Rocco. Al grande magazzino, intanto, arriverà un nuovo socio: Dante Romagnoli. Stefania, invece, sarà assai sospettosa nei confronti di suo padre Ezio e comincerà a indagare su di lui. In seguito Gloria Moreau confesserà a Stefania di essere sua madre.

Dante è il nuovo socio di Vittorio

Negli episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi dal 7 all'11 marzo, Maria Puglisi sarà desiderosa di riappacificarsi con Rocco e partirà per Roma da sola. Frattanto Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) farà un annuncio a tutti i dipendenti del grande magazzino e svelerà che Dante è il suo nuovo socio. Romagnoli penserà di dimostrare subito le sue grandi capacità e deciderà di usare la televisione come mezzo di comunicazione. Non ci vorrà molto, però, prima che Dante crei dei problemi a Vittorio. Quest'ultimo non si farà intimorire e affronterà il suo collega a muso duro.

Il Paradiso delle signore, puntate 7-11 marzo: Stefania scopre che Ezio e Gloria hanno una relazione

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal 7 all'11 marzo, Stefania continuerà a fare ipotesi su una possibile relazione tra Ezio e un'altra donna, ma non avendo le prove comincerà a indagare seriamente. Ben presto la giovane scoprirà che i suoi sospetti erano fondati e che la donna misteriosa, in realtà, è Gloria Moreau.

Inizialmente Stefania penserà di affrontare immediatamente suo padre, ma in un secondo momento cambierà idea per mancanza di coraggio. Sarà così che la giovane comincerà a osservare attentamente il comportamento di ogni membro della sua famiglia, con lo scopo di capire quali segreti stiano nascondendo. Romagnoli, intanto, non reagirà minimamente al nervosismo di Vittorio, anzi sarà assai soddisfatto di vedere l'uomo sotto stress e si godrà i suoi "trionfi" insieme a sua cugina Fiorenza.

Maria torna a Milano, Stefania spia Ezio e Gloria

Maria tornerà a Milano e fingerà di essersi riappacificata con Rocco: il comportamento della giovane Puglisi, però, farà trasparire tutt'altro. Nel frattempo Stefania comincerà a spiare Gloria ed Ezio e ascolterà molte delle loro conversazioni. La giovane sarà sempre più sospettosa e deciderà di agire quanto prima. Sarà così che Stefania tenterà di mettere sotto pressione sua sorella Gemma e il padre Ezio. Umberto, invece, si confronterà con Dante e annuncerà all'uomo di avere ancora il controllo su una parte delle attività del Paradiso. Con la sua dichiarazione, Guarnieri vorrà dimostrare di essere ancora un uomo di potere.

Maria confessa la verità su Rocco

Maria prenderà coraggio e confesserà a Irene tutta la verità riguardo il suo viaggio a Roma e le racconterà che Rocco l'ha lasciata per sempre. Stefania, intanto, si sfogherà con Marco riguardo alle ultime scoperte. Veronica, invece, affronterà Gloria a muso duro e le chiederà di stare lontana da suo marito. Più tardi Dante inviterà Beatrice a pranzo: la cognata di Vittorio accetterà subito per diversi motivi. La donna, infatti, sarà molto attratta da Romagnoli, ma allo stesso tempo vorrà controllare le sue mosse. Frattanto Agnese avrà uno strano sospetto e comincerà a pensare che Maria stia fingendo riguardo il suo rappacificamento con Rocco e che in realtà la situazione tra i due non sia delle migliori.

Stefania trova una lettera scritta da Gloria

Vittorio verrà a scoprire che la signorina Buonasera non potrà presenziare al grande magazzino, per presentare gli abiti della nuova collezione. Nel contempo Stefania troverà una lettera scritta da Gloria Moreau. Quest'ultima si ritroverà con le spalle al muro e confesserà a Stefania di essere sua madre: dopo la scoperta, la giovane sarà completamente sotto shock e si sfogherà con Marco. Colombo, a fine serata, deciderà di confidarsi anche con Agnese e le racconterà che lei e Rocco si sono lasciati. Più tardi Gloria tenterà di avvicinarsi a sua figlia per avere un confronto, ma Stefania la respingerà in modo brusco. Quando tutto sembrerà ormai perduto, Vittorio troverà una soluzione per il Paradiso.