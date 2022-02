Diversi colpi di scena accadranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 7 all'11 marzo sui teleschermi di Rai 1. Le trame della soap opera ambientata a Milano rivelano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non vorrà sottomettersi al potere di Dante Romagnoli. Agnese Amato (Antonella Attili), intanto, sarà molto preoccupata per Maria Puglisi a causa dei suoi problemi amorosi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 7 all'11 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle puntate in programma tra il 7 e l'11 marzo in prima visione tv annunciano sorprese a non finire per i fan della soap opera.

Nel dettaglio, Vittorio comunicherà al suo gruppo di lavoro che Dante è diventato il nuovo socio del grande magazzino. L'italoamericano, a questo punto, penserà di sfruttare la televisione per promuovere la linea di modelli creata da Flora. Per questo motivo, l'uomo penserà di invitare una delle più famose Signorine Buonasera all'atelier per l'inaugurazione della sfilata.

Ben presto Vittorio scoprirà che l'ospite non potrà presenziare alla presentazione degli abiti del grande magazzino. Fortunatamente Dante (Luca Bastianello) riuscirà a trovare una soluzione per presentare la collezione alla stampa.

Più tardi, Romagnoli inviterà Beatrice a pranzo: la donna deciderà di accettare l'invito sia perché è attratta dall'ex amante di Marta sia per spiare le sue mosse.

Agnese in ansia per la partenza di Maria

Stando agli spoiler de Il Paradiso Agnese sembrerà molto in ansia per la partenza di Maria per Roma, dove si è recata per fare pace con Rocco.

Dopo alcuni giorni, la giovane Puglisi farà ritorno a Milano, facendo finta di essersi riappacificata con il fidanzato. Purtroppo il suo comportamento farà trasparire tutt'altra verità.

Alla fine, la sartina confesserà all'amica Irene che il suo promesso sposo l'ha lasciata.

Vittorio non ha paura di Dante

Intanto Agnese crederà che Maria non le abbia detto tutta la verità su quanto accaduto nella capitale. Per questo motivo, la signora Amato si chiederà se sia opportuno insistere per sapere cos'è successo veramente.

Poco tempo dopo comunque Maria confiderà ad Agnese che Rocco (Giancarlo Commare) non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi.

Vittorio dimostrerà di non aver paura di Dante, che invece lo affronterà a muso duro. A tal proposito, l'italoamericano si goderà le prime vittorie ottenute grazie a Fiorenza, la sua complice.

Infine Veronica pregherà Gloria di allontanarsi da Ezio (Massimo Poggio).