Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle prossime puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 21 a venerdì 25 marzo ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Serkan scoprirà chi è il proprietario dell'edificio dell'Art Life e quindi vorrà cambiare sede, ma non avrà i soldi a sufficienza per poterlo fare. Nel mentre, Eda si dimenticherà del compleanno di Bolat e quindi vorrà organizzargli una festa a sorpresa dell'ultimo minuto, ma poi verrà a sapere che Melo avrà già pensato a tutto lei.

Serkan non avrà i soldi per cambiare la sede dell'Art Life

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Kemal e la signora Yadigar andranno a casa di Eda e Serkan per chiedere la mano di Aydan. Intanto, Kerem scoprirà di essere stato ammesso all’università con una borsa di studio al 75% e vorrà posticipare all'anno successivo l'inizio del nuovo percorso. Allo stesso tempo, Serkan e i suoi soci scopriranno chi è il proprietario dell'edificio in cui si trova l'Art Life. Proprio per questo motivo, Bolat vorrà cambiare sede ma non avrà i soldi a sufficienza per farlo.

Poco dopo, Aydan avrà una crisi d'identità e sarà appesantita dall'anello che le verrà regalato e così lo lascerà sul tavolo del giardino.

Intanto, Can vedrà l'anello e così lo porterà a Kiraz, in quanto si sarà messo in testa di voler sposare la bambina. Invece, Kerem cercherà i soldi necessari per l'iscrizione all'università.

Eda si dimenticherà del compleanno di Serkan

Successivamente, Serkan ed Engin discuteranno per aver inculcato ai loro rispettivi figli l'idea del matrimonio.

Nel mentre, Kerem comunicherà a tutti di aver risolto i suoi problemi economici ed ora potrà iscriversi all'università. Poi però l'uomo verrà subito sospettato del furto del prezioso anello di Aydan. In realtà Kerem verrà aiutato economicamente da Burak, però quest'ultimo chiederà di mantenere il segreto.

Intanto, Eda sarà alle prese con il comportamento iper protettivo di Serkan riguardo l'arrivo del figlio maschio.

Inoltre, Bolat chiederà al dottor Cenk di rinunciare a seguire Eda, in quanto vorrà farla seguire da un suo uomo di fiducia, il cui nome è Hayati Onem.

Nel frattempo Kerem verrà ingiustamente accusato del furto dell'anello di famiglia di Yadigar. L'uomo si sentirà molto a disagio per queste accuse e penserà di non proseguire gli studi e accettare un lavoro in un’altra città. Eda, nel frattempo, si dimenticherà del compleanno di Serkan e quindi all'ultimo vorrà organizzargli una festa a sorpresa. Melo però avrà già organizzato tutto insieme ad Ayfer e Burak.