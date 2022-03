Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella settimana da lunedì 21 a venerdì 25 marzo ci saranno nuovi sviluppi nelle vicende legate a Stefania. In particolar modo, la Venere continuerà a mentire alle sue amiche Irene e Maria, riguardo le motivazioni che le hanno fatto lasciare casa. Successivamente, Gemma scoprirà che la sua sorellastra si è nascosta a Villa Guarnieri e, pertanto, affronterà Stefania, apprendendo che la giovane Colombo non ha vissuto da Ernesta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 25/3: Stefania mente a Irene e Maria, Gemma e Gloria collaborano

Nei recenti episodi andati in onda su Rai 1, Stefania ha scoperto che sua mamma non era morta e ha deciso di scappare da casa. La figlia della capocommessa mentirà alle sue amiche Irene e Maria, non comunicando loro le motivazioni reali che l'hanno spinta a lasciare l'appartamento in cui vive con Ezio. Infatti, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che il giornalista racconterà alle colleghe di avere avuto un diverbio con suo padre. Nel frattempo, Gemma e Moreau collaboreranno per aiutare Ezio a recuperare il rapporto con sua figlia e riusciranno nel loro intento.

Infatti, la giornalista avrà un incontro con suo padre.

Il Paradiso delle signore, trame al 25/3: Gemma sa che Stefania è stata ospitata da Ernesta

Nel momento in cui Stefania aveva lasciato la sua abitazione, aveva trovato ospitalità dalle sue amiche Irene e Maria , ma la sua permanenza era durata poco tempo. Infatti, la Venere de Il Paradiso delle signore aveva avvertito le colleghe che si sarebbe trasferita da Ernesta.

Nel frattempo, Cipriani e Puglisi avevano comunicato ai familiari della giornalista la cosa e, pertanto, anche Gemma era venuta a sapere che la sua sorellastra sarebbe alloggiata dall'anziana parente. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo dal 21 al 25 marzo, però, ci sarà un colpo di scena, perché Gemma scoprirà che la giornalista ha mentito e aveva trovato rifugio a Villa Guarnieri e non da Ernesto.

Il Paradiso delle signore, puntate al 25/3: Stefania confessa a Gemma di non avere alloggiato da Ernesta

Le anticipazioni rivelano che Gemma riceverà un invito a cena a Villa Guarnieri da parte del suo fidanzato Marco Zanatta. Purtroppo, Gemma scoprirà casualmente che Stefania ha vissuto a casa di Umberto per qualche periodo e non la prenderà bene. A quel punto, la figlia di Veronica affronterà la sorellastra che, messa alle strette, sarà costretta a confessare di non essere andata a vivere da zia Ernesta, ma di essere rimasta a Milano. Non resta che attendere le puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Gemma sarà gelosa dell'aiuto che Marco ha offerto a Stefania e se questa cosa porterà conseguenze nel rapporto fra le due veneri.