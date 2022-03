Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, dei giorni 22 e 23 marzo, lo stupore la farà da padrone. Nell'appuntamento di martedì ci sarà la fuga da Milano di Flavia. Non si tratterà di certo di una fuga a sfondo romantico, anzi si tratterà di affari. Tuttavia non mancheranno rivelazioni importanti. All'interno della puntata in onda mercoledì 23 marzo invece, Ludovica spingerà involontariamente l'amato Marcello a diventare geloso e questo per colpa di un amico di Ferdinando. Spazio anche a Salvatore e Anna, il cui futuro sarà a un bivio e rischierà di saltare.

Per tale ragione Salvo metterà in atto una strampalata idea.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 marzo: Ludovica approfitta dell'assenza di Flavia per stare con Marcello

La puntata numero 132 de Il Paradiso delle Signore è un vortice che prende per la gola gli spostamenti dei nostri protagonisti. Gemma scoprirà che Stefania è fuggita dopo aver appreso di essere la figlia della capo commessa Gloria. Sarà così che la ragazza tenterà di avvicinare le due donne, ma avrà successo? Nel frattempo la giovane Colombo proseguirà probabilmente a rimanere distante da sua madre poiché sarà ancora troppo scossa e delusa per farla entrare a far parte della sua vita.

E mentre Gloria parlerà con Ezio convincendolo a fare pace con la figlia, Flavia farà i bagagli e lascerà in via temporanea Milano.

La madre di Ludovica verrà a sapere da Fiorenza che suo marito non ha ancora versato a Dante quel che gli doveva per entrare a far parte della cordata di imprenditori.

Flavia decide quindi di andare a Napoli per chiedergli delle spiegazioni. In seguito a questa partenza improvvisa, Ludovica non avrà più limitazioni e sarà messa nelle condizioni di poter gioire dell'intimità con il fidanzato Marcello.

Intanto Umberto diventa sospettoso dei comportamenti della stilista del Paradiso, Flora.

Il Paradiso delle Signore spoiler del 23 marzo 2022: l'idea strampalata di Salvatore

Anna e Salvatore non sapranno dove sbattere la testa per via delle decisioni da prendere sul loro immediato futuro: a risolvere la situazione sarà il barista con un'idea strampalata.

Ludovica rimarrà incastrata con l'obbligo di partecipare a un pranzo di lavoro assieme a Ferdinando, dove un amico di lui scorgerà atteggiamenti amorosi da parte di Ludovica e Torrebruna. A Marcello la cosa non piacerà affatto e la sua gelosia arriverà non certo senza conseguenze.

Veronica avrà modo di schierarsi dalla parte di Ezio e Stefania in seguito a un piano della donna per farli avvicinare (dopo che i familiari Colombo si sono allontanati per colpa della scoperta della verità su Gloria). Flora intanto esplode nella decantazione di tutto il suo amore per Umberto, rivelando finalmente il motivo dei suoi comportamenti bizzarri nei confronti del Commendatore. Guarnieri si troverà spiazzato da questa confessione, tanto che per il momento preferirà mantenere il segreto con la contessa Adelaide.