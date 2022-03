Mercoledì 16 marzo, su Canale 5, Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha commentato la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show. Tra gli ospiti presenti c'era anche Maria Teresa Ruta, ex moglie di Amedeo Goria. La 61enne ha espresso un giudizio negativo sulla partecipazione in qualità di "Pupa" di Vera Miales, attuale compagna di Goria.

La versione di Maria Teresa

Intervenuta a Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta ha espresso la sua opinione sulla partecipazione di Vera Miales a La Pupa e il Secchione.

L'ex moglie di Amedeo Goria non ha utilizzato parole al miele per la modella: "Voleva fare un Reality Show e ci è riuscita".

Secondo la 61enne di Torino, l'attuale compagna del suo ex marito cerca solamente visibilità. Inoltre, Ruta ha precisato che non è sua intenzione offendere ma tutte le donne con cui è stato Goria sono durate da Natale a Santo Stefano. A tal proposito Maria Teresa si è detta soddisfatta che la relazione tra Amedeo e Vera stia durando più del solito. Come un fiume in piena, la giornalista e scrittrice ha tirato in ballo la bufala raccontata da Miales: "Una bugia così grossa per un'ospitata al Grande Fratello Vip, ma dai". La diretta interessata si è riferita alla falsa gravidanza che aveva raccontato la modella mentre Amedeo Goria era impegnato al reality show condotto da Signorini. Sulla base di quanto dichiarato, Ruta ha affermato che l'ex marito in quel caso aveva sofferto per ben tre giorni.

Il rapporto di Ruta con Vera

Maria Teresa Ruta ha raccontato nel salotto di Barbara d'Urso alcuni retroscena legati al rapporto che ha con Vera Miales. Nel dettaglio, la 61enne ha fatto sapere di avere visto la modella solamente una volta nella sua vita durante un'ospitata a Mediaset. Nel momento in cui Ruta è venuta a conoscenza che Vera fosse la nuova compagna di Goria non ha avuto alcun problema: "Benissimo è un problema di Amedeo vista la grande differenza d'età".

Maria Teresa ha spiegato che il suo ex marito ha sempre chiesto un parere a lei e ai figli sulle donne che frequentava. Inoltre, Amedeo avrebbe portato tutte le fidanzate alle feste di famiglia. Nel caso di Vera Miales, però, non c'è mai stata una presentazione ufficiale. A tal proposito la 61enne ha spiegato che non è mai stato vietato alla modella di prendere parte alle feste o cene della famiglia Ruta-Goria.

Inoltre, Maria Teresa ha precisato di avere sempre lasciato il suo numero ai conoscenti, ma non ha ricevuto una telefonata dall'attuale concorrente de La Pupa e il Secchione Show. A quel punto la giornalista ha punzecchiato l'attuale compagna del suo ex marito: "È importante che Vera si spieghi se vuole che noi comprendiamo".