Continua su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile, Dante insieme a Fiorenza proseguiranno nel tentativo di danneggiare Conti. Inoltre Flavia riferirà a Ludovica che suo marito l'ha lasciata e che sono in una difficile situazione finanziaria, mentre Marcello ricucirà il rapporto con Salvo dopo che lui ha meritato l'idea di lasciare Milano.

Marcello non prende bene il fatto che Salvo vada via dalla caffetteria

Nella puntata di Il Paradiso delle signore, che verrà mandata in onda lunedì 28 marzo, Gemma non racconterà nulla alla famiglia riguardo il diverbio avuto con Stefania, la quale non ha avuto nemmeno la possibilità di poter spiegare le cose. Intanto Salvo progetterà un futuro lontano dalla città lombarda. Marcello apprenderà da Ludovica che sua madre Flavia ha nuovamente manifestato apertamente la sua netta contrarietà alla loro storia d'amore.

Nell'episodio di martedì 29 marzo, Stefania ha intenzione di dimostrare a Gemma che non ha nessuna mira verso Marco e pertanto lascerà la redazione. Il ragazzo comunque rivelerà a Flora i frequenti problemi con la donna.

Nel frattempo Marcello mostrerà la sua contrarietà al fatto che Salvo vada via dalla caffetteria. In tutto questo Dante mediterà di boicottare la lotteria del pesce d'aprile al solo fine di danneggiare Vittorio Conti. Tra le altre cose Romagnoli offrirà il suo supporto a Beatrice, alla quale è stata recapitata una notizia inattesa su sua figlia Serena.

Stefania nega di amare Marco

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 30 marzo, Irene penserà che Stefania è andata via dalla redazione in quanto prova realmente qualcosa per Marco. Intanto il piano di Dante proseguirà e Fiorenza lo supporterà. Inoltre Marcello non andrà in caffetteria in quanto amareggiato dall'atteggiamento di Salvo, ma i due avranno modo di chiarirsi.

Flavia invece rivelerà a Ludovica che il marito l'ha lasciata e che sono in una disperata situazione economica. Stefania negherà di amare Marco.

Nella puntata di giovedì 31 marzo, Gemma sarà persuasa ad organizzare una cena per far riconciliare la famiglia e rivolgerà un'offerta ad Ezio e Veronica. Nel frattempo Marcello sarà sempre più geloso del rapporto tra Brancia e Torrebruna. In tutto questo Flora allontanerà Guarnieri, mentre Irene cercherà di convincere Stefania a non essere sottomessa a Gemma. Le cose prenderanno una piega inattesa quando Colombo sarà a casa del padre, dove presenzierà pure Marco.

Dante prosegue nel suo intento di mettere Conti in cattiva luce

In base agli spoiler di venerdì 1 aprile, Torrebruna proporrà a Ludovica di coprire lui stesso la quota per partecipare alla cordata di Dante. Quest'ultimo intanto continuerà nel suo intento di mettere Conti in cattiva luce, ma si accorgerà che Beatrice potrebbe essere coinvolta ed opterà per una decisione improvvisa. Infine Marco si recherà a casa di Stefania e tra i due ci sarà un bacio tenero.