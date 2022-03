Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 28 marzo fino al 1° aprile su Rai 1. Gli spoiler della soap opera rivelano che Marcello Barbieri non apparirà entusiasta dopo aver appreso dei nuovi progetti di Salvo Amato. Marco Sant'Erasmo, invece, tradirà Gemma Zanatta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate fino all'1 aprile

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate trasmesse fino all'1 aprile rivelano che Gemma non dirà alla famiglia di essersi scontrata con Stefania, alla quale non concederà neanche una possibilità di spiegarsi.

Salvo, invece, progetterà un futuro lontano da Milano mentre Ludovica dirà a Marcello che sua madre ha messo nuovamente lo zampino tra di loro per rovinare la loro storia.

Stefania confiderà a Marco che Gemma ha scoperto ogni cosa. In seguito, la venere deciderà di lasciare la redazione per stare lontano dal giornalista. Dante, intanto, deciderà di colpire Vittorio mentre Beatrice sarà sempre più in confidenza con lui.

Marco dirà a Flora di avere alcuni problemi con la fidanzata. Marcello, invece, scoprirà che il suo socio ha intenzione di lasciarlo solo a condurre la caffetteria. Una notizia, che non sarà presa affatto bene dal Barbieri.

Marcello deluso da Salvo non si presenta in caffetteria

Nelle nuove puntate de Il Paradiso, Dante vorrà manipolare la lotteria del Pesce d'aprile per mettere in cattiva luce il direttore. Inoltre, l'uomo si offrirà di aiutare Beatrice, in difficoltà dopo l'arrivo di una notizia dal collegio, frequentato da sua figlia.

Irene sospetterà che Stefania abbia lasciato la redazione in quanto innamorata di Marco.

Fiorenza, invece, appoggerà suo cugino nel piano per rovinare Vittorio mentre Marcello apparirà talmente deluso da Salvo da non presentarsi in caffetteria. Ma ecco che i due amici riusciranno ad avere un confronto civile.

Flora, intanto, fraintenderà il gesto di Umberto dopo il ricevimento di un paio di preziosi orecchini. Flavia confesserà alla figlia che suo marito l'ha abbandonata in una grave situazione economica.

Marco finisce per tradire Gemma con Stefania

Marco si convincerà che Stefania provi qualcosa per lui. Ma la venere negherà i suoi sentimenti per il giovane durante un discorso con Irene. Gemma, invece, avrà intenzione di riunificare la famiglia. Marcello apparirà infastidito dalla troppa vicinanza sorta tra Ferdinando e Ludovica. Di conseguenza, ci saranno soventi litigi tra il socio di Salvo e la fidanzata.

Umberto, intanto, cercherà di riconciliarsi con Flora mentre Irene spronerà Stefania a reagire in quanto crede che sia succube di Gemma. Dante prenderà una decisione inaspettata visto che avrà paura che Beatrice ci vada di mezzo dopo la sua decisione di sabotare la lotteria.

Marco raggiungerà Stefania dopo la cena a casa di Gemma. Alla fine, il giornalista finirà per tradire la fidanzata dopo che verrà travolto dalla passione con la Colombo.