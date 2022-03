Prosegue la messa in onda della fiction daily Il Paradiso delle signore, in programmazione sulla prima rete Rai dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 circa.

Le anticipazioni riguardanti l’episodio del 29 marzo 2022, dicono che Stefania Colombo (Grace Colombo) metterà in atto una tattica per riconciliarsi con la sorellastra Gemma Zanatta (Gaia Bavaro). In particolare la figlia di Ezio (Massimo Poggio), sarà certa di riuscire nel suo intento se lascerà la redazione del magazine del Paradiso, di conseguenza ciò significherà per lei dover prendere le distanze da Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia), il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 29 marzo: Stefania decide di allontanarsi da Marco

Nella 137^ puntata dello sceneggiato che andrà in onda su Rai 1 martedì 29 marzo, Stefania non ha avuto modo di dare delle spiegazioni a Gemma riguardo al fatto di aver trovato ospitalità a Villa Guarnieri per qualche giorno, ma soprattutto sulla cena trascorsa con Marco, così vorrà dimostrarle di essere in buona fede.

La giovane Colombo deciderà di rinunciare al suo rapporto con Marco, visto che penserà che l’unica soluzione per fare pace con la sua sorellastra sia quella di allontanarsi dal giovane.

Intanto quest’ultimo farà sapere a Flora (Lucrezia Massari) di essere in crisi con Gemma.

Marcello apprende che Salvatore vuole partire, Dante deciso a boicottare un evento del Paradiso per colpire Vittorio

Nel contempo Marcello (Pietro Masotti) in maniera casuale apprenderà che il suo socio e amico Salvatore (Emanuel Caserio) sta progettando di andarsene via da Milano e quindi anche di conseguenza anche di smettere di lavorare in caffetteria.

Il giovane Barbieri, essendo molto affezionato al barista siciliano, ovviamente non sarà contento

In seguito Dante (Luca Bastianello) avrà in mente un altro dei suoi piani diabolici per colpire il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni): questa volta Romagnoli vorrà boicottare la lotteria del pesce d’aprile, un evento organizzato dal grande magazzino, sapendo che agendo in tale maniera farà del male a Conti.

Inoltre Dante non perderà tempo per offrire il suo aiuto a Beatrice (Caterina Bertoni) mettendosi subito a disposizione quando la donna riceverà una notizia del tutto inattesa - e a quanto pare non piacevole - dal collegio in cui alloggia sua figlia Serena (Giulia Patrignani).