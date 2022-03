Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo mese di aprile. Le novità riguarderanno la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del pomeriggio che saluterà il pubblico per questa stagione.

Novità anche in prime time, dove era prevista la messa in onda di una nuova serie tv con Lino Guanciale ma, alla fine, non sarà così. La fiction, infatti, è stata cancellata per lasciare spazio al debutto della terza stagione di Nero a metà con Claudio Amendola.

Il Paradiso delle signore 6 chiude i battenti: cambio programmazione Rai aprile 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione Rai del prossimo aprile, interesserà in primis i fan de Il paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio, che anche quest'anno ha ottenuto ottimi ascolti in daytime.

La media di spettatori quotidiani supera il muro dei 2 milioni di fedelissimi e, in questa sesta stagione della soap, gli ascolti hanno toccato anche il 21% di share.

Risultati eccellenti che hanno spinto la Rai a confermare la soap anche per una settima stagione, che tornerà in onda da settembre 2022.

Intanto si avvicina il finale de Il Paradiso delle signore 6: le ultime puntate della soap saranno trasmesse nella settimana che va dal 25 al 29 aprile.

Al posto de Il Paradiso 6 debutterà la nuova soap opera 'Sei Sorelle'

Dopo la messa in onda dell'ultimo episodio, calerà il sipario sulla soap che non sarà trasmessa per tutto il periodo estivo.

Proprio come è già successo negli anni precedenti, l'appuntamento sarà sospeso a partire da maggio in poi e, questa volta, non ci saranno le repliche delle vecchie stagioni, bensì debutterà la nuova soap opera spagnola "Sei Sorelle", che dopo il successo in patria, si appresta a conquistare anche il gradimento degli spettatori italiani.

E poi ancora, il cambio programmazione Rai di aprile riguarderà anche la fascia del prime time, dove ci saranno delle novità legate al palinsesto del lunedì sera.

Cancellata Sopravvissuti, la nuova serie con Lino Guanciale: cambio programmazione Rai aprile

Dal 4 aprile, infatti, era previsto il debutto di Sopravvissuti, la nuova serie televisiva con Lino Guanciale, che avrebbe dovuto tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia Rai fino al prossimo maggio.

Alla fine, però, non sarà più così. La Rai, infatti, ha scelto di cancellare l'appuntamento con Sopravvissuti: la fiction non è più in programma nel palinsesto primaverile della rete ammiraglia, ma è slittata a data da destinarsi.

Chi prenderà il suo posto? Dal prossimo lunedì 4 aprile, in prime time su Rai 1, debutterà Nero a metà 3, la nuova stagione della fiction con Claudio Amendola, che tornerà in onda con gli episodi inediti.