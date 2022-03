Non c'è feeling tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis su L'Isola dei Famosi. Nelle ultime ore la romana e l'attore sono stati protagonisti di infuocati confronti. Anche nel corso della puntata del 24 marzo del reality show di Canale 5 la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello ha riservato parole di fuoco al compagno di avventura. In particolare la 44enne ha affermato che il produttore cinematografico non ha rispettato il regolamento. "Quando siamo arrivati in albergo ci hanno ritirato tutti gli oggetti personali ed abbiamo sofferto molto perché non potevamo parlare con i nostri cari".

Floriana ha riferito che Nicolas è rimasto chiuso in camera per 5 giorni perché aveva ancora il telefonino con sé. "Era diventato lo zimbello del gruppo e tutti dicevano andate a chiamare da lui" - ha aggiunto inviperita la naufraga che ha accusato Vaporidis di essere sleale e di aver portato con sé anche un rasoio elettrico per i capelli.

Dall'altra parte il quarantenne ha respinto le accuse ed ha invitato la romana a fare una scommessa. "Se la produzione trova un telefonino in stanza o nella mia valigia sono pronto ad andare via ed a pagare una penale pari a quanto guadagno per stare qui. Se però non c'è lasci tu il reality". La 44enne ha accettato la sfida con il mistero che dovrebbe essere chiarito nei prossimi giorni.

Floriana ha accusato Nicolas di essere un privilegiato

Per Floriana Secondi i primi giorni su L'Isola dei Famosi sono stati particolarmente complicati. L'ex gieffina è stata scelta da Antonio Zequila per far coppia con lui ma gli autori hanno previsto che trascorressero i primi giorni in Honduras legati. Una condizioni che ha limitato i movimenti ed ha creato imbarazzo per la difficoltà ad espletare alcuni bisogni fisiologici.

Dopo aver discusso con il partner di gioco, la 44enne si è scagliata contro Nicolas Vaporidis accusandolo di aver ricevuto un trattamento di favore.

"Questa per me è l'isola dei carcerati. Perché ti hanno fatto subito immune il primo giorno mentre io devo stare legata?" - ha chiesto la romana senza fare giri di parole. "Sei falso come i soldi del monopoli".

Sorpreso dall'atteggiamento della compagna di avventura Nicolas ha risposto per le rime ed ha spiegato che aveva guadagnato "l'immunità" dopo aver vinto un televoto flash. "Stai fuori, il tuo stile di gioco è accusare la gente e lamentarti. Sei arrogante" - ha chiosato il produttore cinematografico.

L'attore sfida l'ex gieffina: 'Se trovano il telefonino vado via, altrimenti lo fai tu'

Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis sono tornati a scontrarsi nel corso della puntata di giovedì 24 marzo. Questa volta la romana ha tirato in ballo un episodio verificatosi in albergo dopo che i naufraghi erano stati privati degli oggetti personali. La 44enne ha spiegato che, a differenza degli altri concorrenti, ha potuto utilizzare il telefono cellulare e che è rimasto 5 giorni in camera a conversare.

"Me l'hanno detto Estafania e Marco Melandri" - ha precisato accusando il 40enne di essere un "vero privilegiato" in quanto aveva con sé anche un altro oggetto.

"Gli è stato concesso un rasoio elettrico per i capelli mentre non è stato permesso di tenere il rosario". Ilary Blasi ha ribattuto affermando che il rasoio gli è stato concesso per esigenze mediche e che avrebbe chiesto alla produzione delucidazioni sulla questione del telefonino. Vaporidis ha rispedito al mittente le accuse ed ha spiegato che in camera parlava ad alta voce perché stava leggendo per "fare delle prove". Il confronto si è chiuso con il 44enne che ha invitato Floriana a fare una scommessa: "Se la produzione trova il telefonino in valigia vado via, altrimenti lasci tu il reality". La 44enne romana ha accettato il 'guanto di sfida'.