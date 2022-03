Rivoluzione al look di Sangiovanni: l'artista vicentino ha rasato a sorpresa i suoi capelli. La novità estetica è legata all'uscita del suo nuovo singolo Cielo dammi la luna, pezzo dal sapore intimistico che anticipa l'uscita il prossimo 8 aprile del suo primo album Cadere Volare. L'artista diciannovenne continua a inanellare un successo dopo l'altro: dall'uscita dalla scuola di Amici, che lo ha visto trionfare nella categoria canto, al secondo posto complessivo subito dopo la sua fidanzata Giulia Stabile. I fan di Sangio ora devono fare i conti con il nuovo taglio di capelli del giovanissimo.

La nuova immagine dell'artista vicentino

Aria di cambiamento nella vita artistica di Sangiovanni: dopo aver rimosso tutte le sue precedenti foto dall'account Instagram che conta 1.5 milioni di fan, il cantautore ha postato la foto della copertina del suo primo album. Ma questo non è stato l'unica modifica: a sorpresa giovedì corso, Sangio ha informato i fan dell'uscita di un nuovo singolo accompagnando la notizia con una foto che ha lasciato di stucco tutti i suoi sostenitori. Petto nudo, occhi chiusi e testa rasata: l'artista ha dato un taglio netto ai suoi riccioli. Già da tempo, il "taglio" era nell'aria ma probabilmente, il diciannovenne ha voluto farlo coincidere con il suo nuovo lavoro discografico.

Durante il viaggio natalizio a Barcellona fatto con Giulia, il cantante aveva notevolmente accorciato i suoi capelli, taglio di cui ha sfatto sfoggio a Sanremo, ma adesso si è spinto oltre rasandoli. Sangiovanni, infatti, accompagna ogni grande evento lavorativo con un nuovo look. E se il pezzo "Cielo dammi la luna" ha messo d'accordo tutti i fan, i quali hanno amato il sound intimistico e il testo poetico, qualcuno ancora rimpiange i capelli lunghi.

Le reazioni di Giulia Stabile e Rudy Zerbi

"Come hai potuto tagliare i tuoi bellissimi capelli", "No, ma i capelli?" sono solo alcuni dei messaggi che i follower di Sangiovanni hanno lasciato sotto il post in cui si mostra la nuova immagine del cantante. Insomma, qualcuno deve ancora fare i conti con la scelta dell'artista, che è giunta in maniera del tutto inaspettata.

E Giulia Stabile che ha sempre affermato di amare i capelli del fidanzato cosa ne penserà?

"Nessuno è pronto": questo il commento della ballerina al post del fidanzato anche se non è chiari se Giulia si riferisca la look oppure alla canzone. Divertente e ironico, invece, il commento di Rudy Zerbi ex professore di Sangio durante il suo percorso ad Amici e con il quale i rapporti sono rimasti ottimi. "Bravo, ti sei tagliato i capelli come me" ha scritto Rudy che continua a essere orgoglioso del suo pupillo.