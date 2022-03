Antonella Elia, su Instagram, ha deciso di interagire con i suoi follower. Alle domande su Soleil Sorge, la diretta interessata ha confidato di avere cambiato idea sulla 27enne italo-americana. Nel dettaglio, la showgirl ha spiegato che conoscere una persona lontano dalla casa del GFVip è completamente diverso dal vederla h24.

Le parole di Elia

Antonella Elia e Soleil Sorge ricoprono il ruolo di giurate a La Pupa e il Secchione Show insieme a Federico Fashion Style. Durante la messa in onda del GFVip 6, la showgirl ha più volte sparato a zero sulla influencer italo-americana.

Dunque, in molti si sono chiesti come sarà per le due lavorare fianco a fianco.

Su Instagram, Antonella ha deciso di rispondere alle domande di alcuni fan. Per quanto riguarda il rapporto con Sorge, la diretta interessata ha ammesso di essersi ricreduta: "Come mai l'ho criticata in passato? Soleil non mi è piaciuta per niente dentro la casa". La 58enne di Torino ha rivelato di non avere gradito l'atteggiamento di Sorge per via del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Tuttavia, Antonella da ex concorrente del Reality Show di Canale 5 si è sentita in dovere di fare una precisazione: "Una cosa è vedere una persona nella casa. Una persona può essera anche diversa da quello che si vede nella casa di Cinecittà".

Secondo Elia, le opinioniste spesso regalavano l'immunità a Katia Ricciarelli ma anche Soleil Sorge l'avrebbe meritata. Infine, la diretta interessata ha sostenuto che la 27enne ha portato al programma moltissime dinamiche: "Lei dava una bella vitalità".

'Vediamo se diventiamo una bella coppia'

Antonella Elia ha ipotizzato come potrebbe essere il rapporto con Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione Show.

La 58enne di Torino ha fatto sapere di non avere alcun pregiudizio: "Vediamo se diventiamo una bella coppia". Come spiegato dalla giurata, le due colleghe potrebbero andare molto d'accordo: "Penso che lei è molto brava a parlare". Per Antonella, Sorge al contrario suo è una ragazza che riesce ad essere impassibile durante un litigio e davanti alle emozioni.

Inoltre, Elia ha precisato che Soleil è in grado di parlare molte lingue: "Chapeau".

Infine, la giurata ha ribadito: "Se faremo fuoco e fiamme? No, cercheremo di andare d'accordo".

La stoccata a Miriana Trevisan

Prima di concludere, Antonella Elia ha fatto chiarezza sul rapporto con Miriana Trevisan.

Le due showgirl in passato hanno partecipato a Non è la Rai. La 58enne ha fatto sapere che terminato il programma, lei e Miriana non si sono più viste e sentite: "Io e lei non ci siamo mai assolutamente frequentate".