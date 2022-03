Dalle anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America scopriamo che per la Logan più adulta inizierà un periodo relativamente più sereno. La longeva telenovela americana ci ha proposto colpi di scena a non finire, come in questo caso in cui assisteremo alla nuova vita di Brooke.

Beautiful puntate americane: Logan senior potrà stare più serena

Brooke Logan, nelle trame americane della soap, si mostrerà finalmente mentre percorre una strada meno ripida e più agevole, almeno in apparenza. La donna rivedrà oniricamente gli uomini che ha amato. Con il pensiero, l'imprevedibile seduttrice incontrerà i cinque uomini che le hanno fatto battere il cuore.

Katherine Kelly Lang, l'attrice che dà vita al personaggio, fa parte del cast di Beautiful dall'anno 1987. Giovane e bionda, da sempre ha arricchito la soap con le sue storie di amore, oltre alle avventurose vicende sentimentali.

Beautiful ha omaggiato Brooke durante i festeggiamenti per i 35 anni della soap

Durante il 2023 le puntate italiane mostreranno Brooke in una speciale trama, raccontata in uno degli appuntamenti con la soap. Ridge, Thorne ed Eric Forrester, Bill Spencer, oltre a Nick Marone daranno vita alle varie relazioni con Logan. Tra tutti, Ridge ha instaurato una delle storie più coinvolgenti dell'affascinante bionda.

Eric, il genitore di Ridge, è stato vicino all'avvenente donna quando Brooke è rimasta senza il suo grande primo amore.

In giovane età, l'uomo aveva amato anche la madre di Brooke. Stephanie non ha approvato l'unione tra i due, al punto da essere colpita da un ictus. I due finirono con lo sposarsi nel 2001 e lasciarsi poco dopo. Nick Marone, fratellastro di Ridge, ha colmato l'assenza di Ridge, nei momenti di rottura della coppia.

La coppia ha accudito Jack la cui madre Taylor Hayes ha dato vita, grazie all'impianto a fine fecondazione, degli ovociti donati da un'altra donna.

Nick e Thorne, non più protagonisti della soap, rientreranno nel sogno.

Hope aiuterà la madre a superare le difficoltà

Brooke verrà sostenuta dal consorte, ricercherà il motivo per cui l'alcool ha avuto la meglio su di lei. Sheila Carter, perfidamente, scambierà ciò che Brooke acquisterà per allontanarsi dall'alcol con un'altra bevanda alcolica.

Durante una serata organizzata da Steffy, purtroppo Douglas svelerà ai presenti che Brooke e Babbo Natale si sono baciati.

Hope telefonerà per riavere presto il piccolo, Thomas nutrirà dei dubbi sul comportamento della compagna. Brooke non avrebbe voluto lasciare Douglas a Thomas, proprio perché non venisse a galla la verità su di lei, rovinando il rapporto con il compagno. Steffy ne approfitterà per riavvicinare a Taylor il genitore, grazie al racconto di Douglas.