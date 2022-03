Martedì 15 marzo debutterà su Italia uno la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Al timone del famoso programma ci sarà per la prima volta, la conduttrice partenopea Barbara D'Urso che parallelamente continuerà ad intrattenere i telespettatori ogni pomeriggio con il suo Pomeriggio Cinque. I preparativi fervono e in questi giorni si susseguono le anticipazioni riguardanti in particolare il cast delle pupe e dei secchioni che è ormai al completo. Le novità le ha già svelate nei giorni scorsi, la stessa Barbara d'Urso attraverso i suoi profili social e a Pomeriggio Cinque.

Altre due pupe si aggiungono al ricco cast del programma: reality, divertimento e storie

Barbara d'Urso ha rivelato i nomi di altre due donne che si aggiungeranno al gruppo delle pupe martedì sera. Si tratta di Mila Suarez e Vera Miales. La prima è la ex fidanzata dell'attore Alex Belli, la seconda invece è la compagna di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta. Mila Suarez che è anche una modella ed influencer l'abbiano vista più volte discutere in televisione proprio per via della tormentata relazione con l'ex attore di Centovetrine. Inoltre, è stata una concorrente del Grande Fratello Nip condotto sempre da Barbara D'Urso alcuni anni fa. Oltre a Mila Suarez e Vera Miales, faranno parte tra gli altri del ricco cast de La Pupa e il Secchione anche: Francesco Chiofalo, Flavia Vento, il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, Aristide Malnati e l'ex bonas di Avanti un altro Paola Caruso.

Il terzo giudice potrebbe essere Sorge

Non poteva mancare nel programma una giuria agguerrita pronta a giudicare pupe e secchioni. Se i primi due nomi sono ormai certi, in quanto si tratta di Antonella Elia e di Federico Fashion Style, sul nome del terzo giudice che andrà ad affiancarli aleggia ancora il mistero. Da alcuni giorni si vocifera possa trattarsi di Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip eliminata dalla casa ad un passo dalla finale.

Barbara d'Urso nel corso dell'intervista a Verissimo non si era sbilanciata, dicendo che la ragazza di trovava ancora nel reality ma stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia nelle scorse ore, che l'ex di Luca Onestini abbia accettato la proposta e dunque potrebbe essere proprio lei la terza opinionista che completerà il cast de La Pupa e il Secchione. La conduttrice ha anticipato che sarà: "Un mix fra reality, storie e puro divertimento."