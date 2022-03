Mila Suarez e Soleil Sorge si sono incontrate a La Pupa e il Secchione Show. La prima, ex fidanzata di Alex Belli, è una pupa, mentre l'ex gieffina ha ottenuto il ruolo di giudice e opinionista. Un'eventuale lite tra le due donne era attesa e le due ragazze non hanno deluso gli spettatori. Sono scattate le scintile tra Suarez e Sorge, che hanno usato parole pesanti e si sono fatte delle accuse molto serie. In modo particolare la prima ha accusato l'influencer di "usare gli uomini e fare cose orrende".

Soleil contro Mila Suarez: 'Stai rosicando perché Alex ha sposato Delia?'

L'ex fidanzata di Alex Belli, Mila Suarez, si è trovata di fronte alla giudice Soleil Sorge, nella puntata de La Pupa e il Secchione Show. La concorrente ha colto l'occasione al balzo e si è rivolta all'opinionista, sottolineando di trovarla falsa, maleducata e arrivista. Ha aggiunto, inoltre, che Soleil userebbe gli uomini per continuare a stare in televisione. "Stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te?" le ha chiesto subito Sorge, provocandola e sottolineando che da lei non si aspettava un quoziente intellettivo particolarmente alto. Soleil l'ha accusata di attaccare gli altri solo per farsi vedere e per far parlare di sé, sottolineando che forse è lei che "cambia uomini come mutande".

L'influencer ha anche aggiunto che dovrebbe ringraziarla, perché non ha intenzione di entrare nei dettagli, poi le ha chiesto di rilassarsi.

Suarez attacca Sorge: 'Sei tu che rosichi perché ti ha scaricata'

Mila Suarez è apparsa fin da subito sul piede di guerra nei confronti di Soleil Sorge e i telespettatori hanno subito immaginato che il motivo riguardasse anche Alex Belli.

La modella ha spiegato che con lui ha chiarito e che non ha nessun problema con la sua relazione con Delia. "Sei tu che rosichi perché ti ha scaricata alla fine del GF Vip" ha spiegato Mila Suarez, rivolgendosi a Soleil e sottolineando più volte che è stata scaricata. La donna ha spiegato di aver fatto delle storie su di lei, per parlare della sua falsità e della sua aggressività, spiegando che la conosce molto bene e sa come si comporta anche al di fuori dei programmi televisivi.

"Attacchi le ragazze straniere che non sanno parlare bene l'italiano" ha aggiunto Mila Suarez, sottolineando che Soleil è sempre molto preparata e che si è comportata in quel modo anche con Delia Duran, facendola soffrire e stare male e non perdendo occasione per attaccarla.

Mila Suarez: 'Tu usi le persone per arrivare in tv'

Mila Suarez ha continuato, dicendo a Soleil che è solo brava a parlare, ma che non fa mai vedere dei fatti. La donna l'ha accusata di dire delle bugie. "Sei stata la prima ad attaccarti ad Alex" ha aggiunto Mila Suarez, spiegando che se ha avuto quel successo è anche e soprattutto grazie a lui. La modella ha aggiunto che secondo lei Sorge avrebbe capito che lui era un protagonista di questo GF Vip e che ha deciso di attaccarsi a lui perché è furba e sapeva che sarebbe andata avanti. "Tu usi le persone per arrivare in tv" ha spiegato Mila, aggiungendo che lo ha sempre fatto con tutti i suoi ex fidanzati, che ha sempre usato per andare avanti.