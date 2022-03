Avvincenti e intense sono le anticipazioni di Love is in the air relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 28 marzo all'1 aprile. Mentre Aydan avrà a che fare con l'invadenza della sua futura suocera, Eda dovrà contrastare il comportamento pressante di Serkan che cercherà di controllarla in tutto, dal cibo al lavoro. L'architetto, però, nonostante la scelta di non essere presente al parto, si troverà costretto dalle circostanze ad aiutare sua moglie a mettere alla luce il secondogenito in un luogo poco confortevole.

Eda e Serkan decideranno di chiamare il figlio Alp

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air che verranno trasmesse da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile prenderanno il via dal malore che Eda avrà durante la festa per il compleanno di Serkan. Dopo le cure, la donna si riprenderà e lei ed il marito comunicheranno a tutti gli invitati che il nome del bimbo che porta in grembo sarà Alp, come il fratello defunto di Serkan. La scelta commuoverà molto Aydan.

Quest'ultima, dal canto suo, informerà tutti che lei e Kemal si sposeranno durante un viaggio in Spagna, ma poi deciderà di annullare tutto quando scoprirà che la suocera dovrebbe andare con loro. Serkan, avvalendosi dell'aiuto di tutti compresa la piccola Kiraz, cercherà di controllare Eda in tutto e per tutto.

La donna, però, riuscirà a fare sempre ciò che vuole, anche con un pizzico di aggressività.

Serkan comunicherà che lo studio è stato scelto per un nuovo progetto, a cui Piril vuole prendere parte nonostante Engin non sia d'accordo. Mentre Aydan e Kemal cercheranno un po' di pace lontani dalla suocera, Melek e Burak avranno i primi contrasti e Melo vorrebbe addirittura lasciare il fidanzato perché non sarà contenta di come vanno le cose.

Anche Burak si accorgerà che qualcosa non va, ma annuncerà a Kerem che vorrebbe sposare la fidanzata per risolvere tuti i loro problemi..

Eda partorirà sotto un albero

Eda e Serkan finalmente si trasferiranno nella casa nuova, e la donna sempre più vicina al parto comincerà a prepararsi facendo gli esercizi di respirazione. Serkan non prenderà parte alla preparazione poiché deciderà di non entrare in sala parto.

La coppia avrà diverse discussioni anche per questo motivo.

Eda e Serkan decideranno di andare nella loro casa in montagna ma la macchina avrà un guasto e al contempo ad Eda si romperanno le acque. I due andranno nel panico ma fortunatamente la macchina poco dopo ripartirà. I guai non finiranno qui: Eda inizierà ad avere le doglie. Serkan dovrà fermarsi e, nonostante le sue paure, sarà proprio lui ad aiutare la moglie a dare alla luce il loro secondogenito sotto un albero.