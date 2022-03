La serie televisiva turca Love is in the air, il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı, sta continuando ad andare in onda su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nella puntata che i fan avranno modo di seguire il 1° aprile 2022, ci sarà un momento ricco di emozione che metterà a dura prova Serkan Bolat (Kerem Bürsin). Dagli spoiler si evince che quest’ultimo non potrà tirarsi affatto indietro nell’istante in cui sua moglie Eda Yildiz (Hande Erçel) annuncerà che le si sono rotte le acque. Dopo non aver nascosto la sua evidente preoccupazione e pur essendo stato determinato a portarla in ospedale, il ricco imprenditore sarà di grande aiuto per la sua amata, dal momento che quest'ultima riuscirà a mettere al mondo il loro secondo figlio Alp per merito della sua assistenza.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 1° aprile: Eda e Serkan diretti verso lo chalet di montagna

Le anticipazioni sul 232esimo episodio in programmazione venerdì 1° aprile raccontano che Eda e Serkan, dopo aver avuto diversi litigi per la scelta dell’imprenditore di tenerla sotto controllo per il bene del bambino che porta in grembo, decideranno di comune accordo di recarsi allo chalet di montagna: l’obiettivo dei genitori di Kiraz (Maya Basol) sarà quello di poter trascorrere finalmente dei giorni sereni.

Non appena arriveranno a destinazione l’imprevisto non tarderà ad arrivare, dal momento che l’architetta non avrà altra scelta oltre a quella di comunicare al marito che le si sono rotte le acque.

Eda sarà in procinto di partorire nel momento meno opportuno, ovvero quando la macchina si fermerà a causa di un guasto.

Eda mette al mondo il secondogenito Alp nel bosco con l’aiuto del marito Serkan

A questo punto sia Eda e Serkan si faranno prendere dal panico, sino a quando quest’ultimo troverà il modo per far ripartire la vettura.

Nonostante ciò, il ricco imprenditore non potrà fare alcun sospiro di sollievo, poiché la sua dolce metà inizierà ad avere le doglie: per tale motivo Serkan e Eda si vedranno costretti a fermarsi nel bosco.

A sorpresa il padre di Kiraz dovrà assistere la moglie sotto ogni punto di vista al momento del parto: dopo diversi timori per l’esperienza traumatica e nello stesso tempo emozionante, Eda metterà al mondo il suo secondogenito sotto un albero, chiamandolo Alp Bolat, come il defunto fratello di Serkan passato a miglior vita in giovanissima età.