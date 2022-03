La soap opera turca Love is in the air sempre più vicina al gran finale della seconda e ultima stagione, sta continuando a tenere con il fiato sospeso il pubblico italiano. Le anticipazioni della puntata che occuperà Canale 5 il 29 marzo 2022 a partire dalle ore 16:55 circa, raccontano che Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) non accetterà che Kemal Özcan (Sinan Albayrak) includa nel loro viaggio di nozze la madre Yadigar (Parla Şenol).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 29 marzo: Aydan rinuncia alla luna di miele con Kemal a causa della suocera Yadigar

Nel 229esimo episodio dello sceneggiato di successo il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 29 marzo, Aydan e Kemal avranno una novità da annunciare ai loro cari: quest’ultimo dopo aver chiesto alla sua amata di volerla sposare dandole l’anello appartenente alla famiglia di sua madre Yadigar, sarà pronto a fare il grande passo. Kemal e Aydan dopo aver ricevuto la benedizione del figlio Serkan (Kerem Bürsin), vorranno diventare marito e moglie in occasione del loro viaggio in Spagna.

Purtroppo dagli spoiler si evince che l’inconveniente non tarderà ad arrivare, poiché la madre di Serkan farà un passo indietro nell’istante in cui verrà a conoscenza di un dettaglio, cioè che con lei e Kemal ci sarà anche la suocera.

Dopo aver fatto l’amara scoperta, la signora Bolat, abbastanza furiosa, rinuncerà alla luna di miele con il suo promesso sposo.

Serkan e Kiraz tengono sotto controllo Eda, Kerem ritorna a Istanbul

Nel contempo Serkan sarà più ossessionato che mai, visto che continuerà a essere abbastanza premuroso con la moglie Eda (Hande Erçel), facendo il possibile per tenerla sotto controllo in modo da proteggere sia lei e il loro secondo bambino che porta in grembo: addirittura il ricco architetto oltre a dire alla moglie cosa mangiare, le sceglierà anche il lavoro da svolgere per non mettere a rischio la gravidanza.

Serkan per portare avanti l’impresa di monitoraggio si servirà anche della complicità della figlia Kiraz (Maya Başol): nonostante l’alleanza tra quest’ultima e il padre, Eda riuscirà lo stesso a fare ciò che desidera, mostrando però il lato aggressivo del suo carattere. Intanto l’architetta paesaggista riuscirà a far tornare Kerem (Sina Özer) a Istanbul e a rimetterlo in riga. Per sapere se Kemal e Aydan pronunceranno lo stesso il fatidico sì per poter dare inizio alla loro vita matrimoniale, non resta che attendere.