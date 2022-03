Continua a riservare sorprese al pubblico italiano la soap opera turca Love is in the air, ormai vicinissima al gran finale del suo secondo e ultimo capitolo.

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 24 marzo 2022, raccontano che la protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel) finirà per litigare col marito Serkan Bolat (Kerem Bürsin), quando gli dirà di non vorrà partorire in ospedale ma in acqua.

Intanto il ricco imprenditore sarà più ossessionato che mai sullo stato di salute della sua amata, sino al punto di farla tenere sotto controllo da un dottore di propria fiducia.

Anticipazioni Love is in the air del 24 marzo: Serkan si oppone alla scelta della moglie di Eda di partorire in acqua

Nel 226° episodio dello sceneggiato Sen Çal Kapımı, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 24 marzo nella consueta fascia pomeridiana, Serkan continuerà a essere estremamente premuroso nei confronti della moglie Eda mettendola sempre più in difficoltà, soprattutto non appena saprà che aspetta un maschietto.

Dagli spoiler si evince che a causa dell’atteggiamento asfissiante del ricco imprenditore, il ginecologo Cenk non avrà altra scelta che farsi da parte, smettendo di seguire la gravidanza dell’architetta paesaggista: in particolare a occuparsi di Eda da adesso in avanti ci penserà Hayati Onem, un medico di fiducia di Serkan.

Successivamente Bolat manifesterà subito il suo disappunto alla moglie quando lei gli dirà di voler partorire in acqua.

Kerem accusato di aver rubato l’anello della famiglia Yadigar dopo aver risolto un problema finanziario grazie a Burak

Nel contempo al centro della scena ci sarà ancora Kerem (Sina Özer), dopo essere riuscito a risolvere il problema finanziario che non gli consentiva di continuare gli studi all’università privata per merito dell’aiuto segreto di Burak (Sinan Helvacı).

Nello specifico il giardiniere verrà additato come il responsabile di un furto, ossia della scomparsa dell’anello della famiglia di Yadigar (Parla Şenol), che Kemal (Sinan Albayrak) aveva regalato ad Aydan (Neslihan Yeldan) per chiederle la mano in maniera ufficiale.

In realtà Kerem sarà del tutto estraneo alla faccenda, nonostante il costoso gioiello sia sparito. Ovviamente il giardiniere rimarrà sconvolto, quando tramite una conversazione tra Kemal, Aydan, Seyfi (Alican Aytekin) e Ayfer (Evrim Dogan) apprenderà che lo considerano un ladro.