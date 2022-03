Si avvicina la fine della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni dei nuovi episodi, in onda da lunedì 28 a venerdì 1 aprile 2022, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Un'emozione che non riusciranno più a nascondere travolgerà Stefania e Marco. La relazione tra Marcello e Ludovica invece sarà in crisi: Brancia si avvicinerà sempre di più a Torrebruna trascurando il suo fidanzato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Stefania non viene compresa dalla sorellastra

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmessi dal 29 al 1 aprile 2022, Salvatore continuerà a pensare alle parole della suocera.

Deciso di non voler perdere Anna, il titolare della Caffetteria nutrirà l'intenzione di lasciare la città per costruirsi una famiglia nel paese della fidanzata. Quando Marcello scoprirà la volontà del suo migliore amico non reagirà per niente bene. Barbieri è molto legato al giovane Amato e non riuscirà ad immaginare la sua vita senza il suo sostegno.

Dopo aver avuto uno scontro con Gemma, Stefania racconterà a Marco che la Venere sa tutto in merito alla permanenza della Colombo a villa Guarnieri. Per dimostrare alla sorellastra di aver agito in buona fede, la figlia di Ezio deciderà di lasciare la redazione per allontanarsi da Marco. Il nipote della contessa intanto confiderà a Flora di avere problemi sentimentali.

Il Paradiso 6, Adelaide invita Stefania in villa

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 28 al 1/4, rivelano nel dettaglio che Flavia si focalizzerà nuovamente sulla relazione tra la figlia e Barbieri. La donna manifesterà il suo disappunto sul legame tra Ludovica e il cameriere, successivamente farà una confessione alla vice presidentessa del Circolo.

La situazione economica della madre della Brancia sarà tremenda perchè la donna verrà inaspettatamente lasciata dal compagno Jean Paul. Intenerita dal racconto della madre, Ludovica deciderà di recuperare il suo rapporto con lei, mettendo da parte tutti gli screzi del passato.

Intanto il legame tra la contessina e Ferdinando si farà sempre più importante e non passerà inosservato a Marcello.

Da lì in poi il rapporto tra i due fidanzati inizierà a vacillare. Dopo aver pensato a lungo, il nipote di Adelaide penserà che Stefania provi un sentimento per lui ma la figlia di Ezio negherà. Poco dopo l'aspirante giornalista riceverà un invito a villa Guarnieri per partecipare ad una cena come ospite d'onore e non saprà se accettare oppure no. Dopo la serata, Marco si recherà a casa di Stefania e verranno travolti da un'emozione unica.