Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 a pochi giorni dalla finalissima di questa edizione. Lulù e sua sorella Jessica si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti e, questa volta, tra le due è scoppiata una vera e propria lite.

Lulù ha sbottato contro Jessica per le presunte "facce" fatte dalla ragazza mentre stava preparando le valige in vista dell'ultima serata di questo GF Vip e della loro conseguente uscita dalla casa più spiata d'Italia.

Jessica e Lulù: scoppia la lite al GF Vip

Nel dettaglio, Lulù stava sistemando le sue cose in alcune buste che avrebbe poi consegnato in magazzino, ma non ha gradito alcuni atteggiamenti di sua sorella che, secondo lei, l'avrebbe guardata con una faccia "strana".

Secondo Lulù, Jessica avrebbe fatto queste facce strane perché non avrebbe gradito il ritardo di Lulù nella preparazione di queste valige in vista della loro uscita.

Jessica, però, si è difesa dicendo che in realtà voleva solo darle una mano e quindi che non era sua intenzione emettere un giudizio sull'operato della sorella.

'Non fare facce da persona cattiva', sbotta Lulù contro sua sorella Jessica

"Ma perché fai questa faccia, che dal vetro mi guardi e guardi le buste. Come se ti desse fastidio", ha sentenziato Lulù perdendo le staffe nei confronti di sua sorella Jessica al GF Vip.

"Ti ho spiegato che devo dividere certe cose, perché alcune buste sono troppo pesanti, troppo cariche e si rompono", ha aggiunto ancora Lulù provando a spiegare la sua versione dei fatti.

"No che fai queste facce orrende da persona cattiva, non mi piace a me", ha sbottato ancora Lulù, ha ancora una volta perso le staffe nei confronti di sua sorella, la quale ha "incassato" il colpo ed è andata via.

Insomma un momento decisamente non semplice per Jessica che, oltre agli scontri con sua sorella Lulù, ha avuto modo di affrontare anche Barù, dopo aver ammesso di essere rimasta delusa e ferita dalle sue parole.

Jessica e Barù ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip 6

Barù, nipote di Costantino Della Gherardesca è stato poco tenero nei confronti della principessina, con la quale ha stretto un legame di amicizia speciale nel corso di questi mesi trascorsi insieme nella casa del Grande Fratello Vip.

Jessica non ha trattenuto le lacrime e ha ammesso tutto il suo dispiacere, al punto che Barù le ha chiesto scusa per aver esagerato nei suoi confronti.

In questi giorni, a ridosso ormai della finalissima, i due hanno provato ad avere un confronto all'interno della casa del GF Vip, ma la principessina ha messo in chiaro di non fidarsi più di lui e di non sapere se, fuori dalla casa di Cinecittà, ci possa essere mai occasione per conoscersi meglio.