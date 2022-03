Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle prossime puntate previste dal 21 al 25 marzo in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Chiara che si ritroverà ad affrontare un periodo di crisi mentre Niko si ritrova a fare i conti con il serio pericolo di poter perdere suo figlio.

Niko rischia di perdere suo figlio: anticipazioni Un posto al sole al 25 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di Un posto al sole che andranno in onda fino al 25 marzo in prima visione assoluta, rivelano che Niko si renderà conto che la situazione gli sta sfuggendo di mano e che deve mettersi all'opera al più presto per evitare di perdere suo figlio.

Il rischio che Micaela possa portargli via il piccolo Jimmy si concretizzerà sempre più e, di conseguenza, Niko dovrà fare il possibile per evitare il peggio e per fare in modo che suo figlio resti con lui.

Riuscirà a trovare la soluzione ideale per far sì di non dover rinunciare al suo Jimmy? Lo scopriremo nel corsoi dei prossimi episodi della soap opera in onda su Rai 3.

Chiara sempre più in crisi per diversi motivi

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 21 al 25 marzo 2022, rivelano che Nunzio riuscirà ad allentare un po' le tensioni e i pensieri che lo stanno travolgendo in questo periodo.

Il merito sarà di Rossella: i due si ritroveranno insieme e avranno modo di chiacchierare un po' e quindi di trascorre dei momenti che si riveleranno felici per il ragazzo.

Situazione diversa, invece, per Chiara che continua a essere in una situazione di profonda crisi dalla quale fa sempre più fatica ad uscirne.

Gli spoiler di Un posto al sole, infatti, rivelano che Chiara si sentirà messa sotto pressione: da un lato il pensiero legato alla fine della sua relazione con Nunzio, dall'altro i problemi legati alla dipendenza che diventa sempre più difficile da gestire.

Roberto e Lara una minaccia per Chiara: spoiler Un posto al sole 21-25 marzo

Come se non bastasse, Chiara non si renderà conto della trappola che, alle sue spalle, stanno mettendo a punto Roberto Ferri e Lara.

Chiara, malgrado il periodo difficile che sta affrontando e vivendo in prima persona, riuscirà ad evitare il peggio oppure finirà nel mirino dei suoi nemici?

Inoltre, in queste nuove puntate di Un posto al sole dal 21 al 25 marzo, Roberto Ferri proverà a strappare fuori delle informazioni preziose anche a Marina, incuriosito dal fatto che la donna non sia presente ai Cantieri.

In questo modo, quindi, proverà a carpire informazioni che potrebbero rivelarsi di estrema importanza per portare a termine il suo piano e la sua "missione" assieme a Lara.