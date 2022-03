Le anticipazioni di Love is in the air in onda dal 14 al 18 marzo, vedranno Eda confessare a tutti di essere incinta. Serkan vorrà conoscere il sesso del nascituro, ma la moglie vorrà attendere. Novità anche per Aydan e Kemal che annunceranno il loro imminente matrimonio.

Eda e Serkan tengono segreta la gravidanza: spoiler Love is in the air

In Love is in the air Serkan ed Eda continueranno a mantenere segreta la notizia della gravidanza. Non sarà facile soprattutto per Yildiz non dire nulla alla zia Ayfer e Melo. Intanto, per una serie di equivoci, tutti quanti penseranno che Eda sia depressa e che sia Pina invece ad essere incinta.

Questo equivoco andrà avanti per un po', generando delle situazioni surreali. Eda inoltre, riuscirà a salvare il progetto con la signora Nuray permettendo così a Engin, Piril e Serkan di salvare la società nata dalle ceneri della vecchia Art Life. Per Eda e Serkan ci saranno altri cambiamenti. I due vorranno trasferirsi in una nuova abitazione non appena annunceranno la gravidanza.

Kemal annuncia le nozze con Aydan

Nel corso delle trame in onda sino al 18 marzo, ci saranno anche altri protagonisti che avranno un segreto da confessare. Melo ad esempio, non avrà ancora detto a nessuno di avere una relazione con Burak. Quest'ultimo sarà offeso, visto che sembrerà che Melo non sia sicura dei suoi sentimenti.

In città arriverà anche la madre di Kemal, la signora Yadigar. Aydan vorrà fare una buona impressione alla suocera e di sottoporrà ad un trattamento estetico che si rivelerà un disastro. Al pranzo di famiglia, Kemal comunicherà a tutti quanti che starà per sposare Aydan. Non solo, ma spiegherà alla madre che Serkan è suo nipote.

Serkan vuole conoscere il sesso del bambino, Eda no

Durante la riunione familiare, Erdem creerà confusione generando dei fraintendimenti che faranno pensare addirittura che sia Aydan ad essere incinta. Intanto tutti crederanno che Eda sia invece depressa e che abbia una storia con il suo ex fidanzato. A questo punto, in un clima di confusione totale, Eda si vedrà costretta a rivelare di essere incinta: finalmente tutti i malintesi finiranno.

In Love is in the air, il pubblico vedrà Eda e Serkan discutere di molte cose durante una visita dal ginecologo. Serkan vorrà conoscere il sesso del nascituro, Eda invece vorrà aspettare. Bolat quindi, scatterà una foto dell'ecografia e chiederà aiuto a Engin per scoprire se il suo secondogenito sarà un maschietto o una femminuccia. Engin per poter rispondere all'amico radunerà alcune esperte in materia. Questo e molto altro nelle nuove puntate di Love is in the air, in onda dal 14 al 18 marzo su Canale 5 a partire dalle 16:50 circa.