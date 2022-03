Terminato il GFVip, i "vipponi" hanno rilasciato le loro prime interviste. Nell'ultimo numero del settimanale Chi, in edicola mercoledì 16 marzo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno parlato del futuro della coppia. In particolare, la 20enne milanese ha rivelato che a breve andrà a convivere con l'ex volto di Temptation Island.

Le parole dell'ex tronista

In un'intervista rilasciata al settimanale diretto da Signorini, Sophie Codegoni ha spiegato che presto andrà a convivere con Alessandro Basciano: "Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l'ha arredata e ha messo anche lo spazzolino da denti per Alessandro".

Sophie non ha nascosto che fino ad oggi non era mai uscita di casa, quindi questa per lei sarà la prima volta. Come spiegato dalla diretta interessata, Alessandro si dividerà tra Milano e Roma: Basciano è legato alla Capitale, perché ci vive suo figlio Nicolò. Nel proseguo dell'intervista Codegoni ha "ringraziato" Soleil Sorge per avere fatto da Cupido alla coppia. A tal proposito l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere sempre stata razionale in amore, ma con Alessandro tutto è cambiato: "Quando incontri la persona giusta, cadono tutte le paure".

L'ex concorrente del GFVip ha precisato di fidarsi ciecamente del suo compagno. Sulla base di quanto dichiarato, Sophie ha rivelato che Alessandro sembra una persona dura ma nel privato è un ragazzo dolcissimo.

La versione di Basciano

A fare eco alle dichiarazioni di Sophie, ci ha pensato Alessandro Basciano. Il diretto interessato ha confidato che lontano dalla casa del GFVip aveva già notato Codegoni: "Dopo quattro mi sono dichiarato e stavamo già flirtando in segreto". La coppia, sotto i riflettori, ha discusso spesso per delle incomprensioni ma Alessandro è pronto a spiegare i motivi: "Le ho fatto capire, anche con le litigate, che per me era importante".

Per quanto riguarda la futura convivenza, Basciano ha rivelato che si è trattato di una sorpresa fatta dalla mamma di Sophie: "Quando mi ha portato a visitare l'appartamento, c'erano due spazzolini da denti pronti ad accoglierci". Il diretto interessato ha un ristorante a Madrid, ma è pronto a tornare in Italia: "Ero andato lì perché volevo scappare".

La coppia sogna di mettere su famiglia

Prima di concludere l'intervista, Sophie Codegoni ha dichiarato qual è il suo desiderio principale dopo il GFVip.

Scendendo nel dettaglio, la 20enne ha confidato che vuole diventare mamma e una donna indipendente. Per quanto riguarda il capitolo "famiglia", l'ex gieffina ha precisato che le piacerebbe ma per il momento i "Basciagoni" si prendono il loro tempo.