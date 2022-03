Miriana Trevisan è recentemente intervenuta nella diretta social di Casa Chi con Gabriele Parpiglia. La 49enne campana si è soffermata in particolare a parlare delle coppie che sono nate all'interno del GFVip 6, da poco concluso. Tra un giudizio tenero e uno più severo, Trevisan ha lanciato anche una velata frecciatina a Soleil Sorge.

Il commento di Trevisan

Intervenuta a Casa Chi, Miriana Trevisan ha espresso un giudizio personale sulle varie coppie che si sono formate al GF Vip 6.

Su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la 49enne ha affermato: "Sentivo cose sconce, ma anche dichiarazioni belle", aggiungendo che i due di notte pronunciavano le più belle frasi d'amore.

Miriana è convinta che la coppia abbia ancora molta strada da fare, ma il loro rapporto sia cominciato con il piede giusto.

Parlando del futuro tra Delia Duran e Alex Belli, invece Miriana ha sostenuto che la coppia sarebbe già "scoppiata" di suo.

Per quanto riguarda invece Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, Miriana si è detta felice: "Li vedo bene", lanciando pure una stoccata a Sorge: "Per lui, dopo aver avuto Soleil, questa donna è oro colato".

Infine, Miriana Trevisan ha parlato della coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Secondo lei i due possono essere definiti come la coppia più "caliente" del GFVip 6. A tal proposito la showgirl ha raccontato un retroscena inedito: "Sentivo, vi giuro.

Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera".

Miriana parla del rapporto col suo ex Pago

Nel corso del suo intervento a Casa Chi, Miriana Trevisan ha parlato anche delle voci riguardanti un ipotetico ritorno di fiamma con l'ex marito Pago. La showgirl ha precisato che la cosa non accadrà mai e ne è sicura: "Ormai siamo grandi amici, come fratello e sorella".

L'ex gieffina ha rivelato che più volte, in passato, avrebbe avuto la possibilità di tornare insieme al suo ex marito, ma la cosa non è mai avvenuta perché non è destino.

Miriana ha spiegato che lei e Pago si vorranno sempre bene e che continueranno a passare del tempo insieme visto che nutrono lo stesso amore per Nicola, figlio nato dal loro matrimonio.

Miriana Trevisan sulla vittoria di Jessica Selassié

Prima di concludere, Miriana Trevisan si è detta felice per la vittoria di Jessica Selassié al GF Vip 6.

La ex concorrente ha spiegato di essere un po' sensitiva, ma di non aver mai pensato che la più grande delle "Princess" potesse trionfare. In cuor suo, però, Trevisan lo sperava: "Per me aveva vinto su delle sue cose personali, quindi era vincente. Il pubblico si è allineato ed ha risposto".