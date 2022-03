La Serie TV turca Brave and Beautiful (Cesur Ve Guzel) riprenderà a partire dal 6 aprile, come annunciato dalla promo su Mediaset. A partire da quella data, infatti, verrà trasmessa la seconda stagione, dopo l'interruzione dello scorso anno a causa del palinsesto autunnale che prevedeva al suo posto la messa in onda Uomini e Donne.

Cesur e Suhan ritornano mercoledì 6 aprile

Come annunciato dalla promo andata in onda su Canale 5, Brave and Beautiful ritornerà con la seconda stagione a partire da mercoledì 6 aprile. La serie tv sostituirà Love is in the air, giunta ormai al termine.

Dunque, verrà trasmessa su Canale 5 alle ore 16:50, dopo la messa in onda dei daytime di Amici e de L'isola dei famosi e prima di Pomeriggio Cinque. Alcuni fan speravano che la serie tv ripartisse in prima serata in un giorno settimanale, in modo tale da consentire la visione di due o tre episodi per volta. Con l'orario pomeridiano, invece, verrà mandato in onda un episodio da circa venti-venticinque minuti.

Quante puntate totali ha Brave and Beautiful

In Turchia, Cesur Ve Guzel è composta da una sola stagione da trentadue puntate, ognuna delle quali dura circa due ore-due ore e mezza. In Italia, la serie tv che è stata ribattezzata (con la traduzione dall'originale) Brave and Beautiful, è stata divisa in due stagione, la prima delle quali è andata in onda da fine maggio a metà settembre del 2021.

L'interruzione è stata dovuta al ritorno del palinsesto autunnale che prevedeva la messa in onda di Uomini e Donne. Ogni episodio mandato in onda durante l'estate durava circa 45 minuti, per un totale di 55 episodi trasmessi che equivalgono a 18 puntate turche. Gli episodi della seconda stagione che verrà trasmessa in Italia a partire dal 6 aprile, come anticipato, avranno durata inferiore, salvo cambi di programmazione, quindi ancora non è chiaro quanti episodi manchino per la fine della serie tv.

Dove eravamo rimasti: Tahsin vuole che Suhan e Cesur divorzino

Cesur Ve Guzel ha appassionato i telespettatori, prima turchi e poi italiani, per l'avvincente trama romantica con tratti di giallo. L'amore contrastato tra Cesur e Suhan è dovuto a vecchi rancori familiari: Tahsin, il padre di Suhan, è coinvolto nell'omicidio del padre di Cesur; quest'ultimo, infatti, raggiunge Korludag per fare chiarezza sull'accaduto e vendicarsi, non immaginando mai che potesse innamorarsi della figlia del suo peggior nemico.

Nelle ultime puntate mandate in onda in Italia, è morta anche la madre di Cesur: il ragazzo, anche in questo caso, è convinto (stavolta erroneamente) che sia stato nuovamente Tahsin il responsabile dell'uccisione. Tahsin negli ultimi minuti del cinquantacinquesimo episodio, giura ai due innamorati di raccontare tutta la verità, a patto che divorzino.