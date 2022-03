Noi, fiction Rai remake di This is Us ha debuttato su Rai 1 con i primi due episodi della prima stagione e i telespettatori attendono con ansia la seconda puntata, in programma per domenica 13 marzo 2022. La trama è senza dubbio avvincente e ha la sua forza nell'intreccio dei piani narrativi e generazionali della famiglia Peirò.

Pietro e Rebecca sono una coppia molto unita degli anni '80 e aspettano tre gemelli. Purtroppo, uno di essi perde la vita ma il destino fa loro un regalo. Pietro conosce un pompiere, che ha appena portato un bimbo in ospedale dopo averlo trovato abbandonato davanti alla caserma.

Torneranno quindi in cinque con i neonati Claudio, Caterina e Daniele.

In uno dei diversi salti temporali, Daniele ritrova il suo vero padre, un afroamericano con il quale stringe un rapporto molto stretto. Lo porta a vivere nella sua famiglia, ma scopre che ha un tumore che gli lascerà pochi mesi di vita. Alla porta bussa Rebecca, che conosce Mimmo. Con lei, però, non c'è Pietro: che fine ha fatto?

Noi su Rai 1 e il mistero sulla morte di Pietro: le anticipazioni

Nel secondo episodio di Noi, andato in onda domenica 6 marzo, Rebecca, con una pettinatura nuova e uno stile decisamente più moderno, ha conosciuto il padre di Daniele. In realtà, i due si erano già incontrati all'epoca dell'adozione di Daniele, dettaglio che è emerso solo in seguito.

Al fianco di Rebecca non c'era Pietro e i suoi figli hanno ricordato una frase che diceva loro riguardo i limoni. Dunque, il loro papà è morto. Nella serie originale americana, Jack (il ''nostro'' Pietro) ha perso la vita in seguito a un incendio in casa, che ha poi innescato delle dinamiche di colpa in tutta la sua famiglia.

Rebecca si troverà vedova molto giovane e a stare con lei per più tempo sarà Caterina, in lotta costante con il suo peso. Il fratello, invece, cercherà fortuna come attore.

Come è morto Pietro in Noi? I sensi di colpa di una famiglia

Nella versione americana, Cate, Rebecca e Daniele si troveranno a condividere un momento di tranquillità famigliare, quando un cortocircuito innescherà un incendio.

Pietro salverà tutti, ma Caterina lo pregherà di entrare per portare in salvo anche il cagnolino.

Pietro morirà poco dopo i ospedale, a causa del troppo gas inalato. Cate si sentirà in colpa, è lei che lo ha messo in pericolo per salvare il cane. Daniele e Rebecca però, non lo hanno fermato. Tutti cadranno una spirale di autodistruzione che avrà conseguenze inaspettate.

Caterina tronerà nel pieno dei suoi disturbi alimentari, oltre che infilarsi in una relazione tossica. Attenzione però: questa è la versione originale della morte di Jack/Pietro di This is Us e non è detto che nel remake italiano Noi la trama sia uguale. In attesa di scoprirlo, appuntamento con la seconda imperdibile puntata domenica 13 marzo 2022 su Rai 1.